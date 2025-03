Ukryte pokłady gazu napędzały powstawanie gwiazd wcześniej, niż sądzono. Przełomowe odkrycie

Obserwacje poświęcone SPT2349-56, oparte na instrumentach tworzących interferometr radiowy ALMA, wykazały, że tamtejszego gazu jest o 75% więcej niż zakładano do tej pory. Rozległe pokłady wywodzą się z wczesnego wszechświata, kiedy to gromada galaktyk dopiero zaczynała się formować.

Takie struktury stanowią klucz do zrozumienia mechanizmów odpowiadających za powstanie jednych z największych i najstarszych obiektów we wszechświecie. Dazhi Zhou z University of British Columbia wziął wraz ze współpracownikami pod lupę tzw. gaz molekularny. Chodzi przede wszystkim o wodór, który przyczyniał się do tworzenia pierwszych gwiazd, napędzając ewolucję najstarszych znanych nauce galaktyk.

Członkowie zespołu badawczego zestawili ze sobą obserwacje w wysokiej rozdzielczości z danymi o niższej rozdzielczości, dzięki czemu dostrzegli nieznane wcześniej zasoby takiego gazu. Jego ilość może być nawet o 75% wyższa niż zakładano do tej pory, co pokazuje, jak nowatorskie metody badań mogą odkrywać przed astronomami nieznane fakty. Co ciekawe, wcale nie chodzi o pojedyncze punkty, lecz pokłady gazu rozprzestrzenionego w całej protogromadzie.

Pokłady gazu zidentyfikowane w protogromadzie SPT2349-56 okazały się zdecydowanie większe, niż można było przypuszczać w oparciu o wcześniejsze obserwacje

Wydaje się, że jego obecność może stanowić wstęp do pojawienia się gorącego, rozproszonego gazu wypełniającego bardziej rozwinięte gromady galaktyk. A trzeba przyznać, że w SPT2349-56 dzieje się naprawdę wiele. Tamtejsze gwiazdy powstają w tempie 10 000 razy wyższym niż ma to miejsce w Drodze Mlecznej.

Mimo to ani wcześniejsze obserwacje, ani symulacje, nie wskazywały na obecność tak rozległych pokładów gazu, który mógłby napędzać ewolucję galaktyk wchodzących w skład tej protogromady. Prowadzi to do wniosku, że obserwacje ALMA o wysokiej rozdzielczości – nawet jeśli sprawdzają się w innych zastosowaniach – to najwyraźniej nie nadają się do wykrywania gazu we wczesnych gromadach.