Przenośny Xbox jeszcze w tym roku, a kolejna generacja za dwa lata

Niedawno szef działu gier w Microsofcie, Phil Spencer, powiedział, że chce, aby przenośne komputery do gier były bardziej podobne do Xboxa. Zdradził również że handheld Xbox pojawi się dopiero za kilka lat. Jednak podobno prototyp jest już tak zaawansowany – nazwa robocza “Keenan” – że można się go spodziewać w tym roku.

Przenośny Xbox – czego oczekiwać?

Informacje dotyczące przenośnego Xboxa są cały czas skąpe, co jednak należy mieć na uwadze, to fakt, że pod nazwą “Xbox” Microsoft podpina zarówno gry konsolowe, jak i na PC. Dlatego handheld może działać pod kontrolą systemu Windows, a bramą do świata gier ma być aplikacja Xbox, umożliwiająca granie w chmurze. Jeśli to prawda, pozostaje pytanie, czy Microsoft będzie produkował przenośną konsolę samodzielnie, czy też w kooperacji z innym producentem? Przykładem takie współpracy jest deal z Compal, który tworzy obudowy białych konsol Xbox. Spekuluje się, że mogą w tym maczać palce Lenovo, ASUS lub MSI, które mają duże doświadczenie w tworzeniu gamingowych laptopów.

Jak podaje Windows Central, nowy handheld ma błogosławieństwo samego Satyi Nadelli. Podobno jest rozwijany od dłuższego czasu pod nazwą “Keenan”. Może zostać skierowany do graczy PC jako łatwe w użyciu urządzenie Windows do uzyskiwania dostępu do PC Game Pass. A będąc pełnoprawnym komputerem PC z systemem Windows, nie powinien mieć problemów z instalacją innych sklepów.

Podobno trwają także prace nad kolejną generacją klasycznych konsol Xbox. Niestety, poza niewiele mówiąca informacją, że Microsoft planuje wraz z nią wprowadzić nowy kontroler, nie mamy póki co żadnych ciekawych wieści na ten temat. Podobno nowa generacja pojawi się w sprzedaży dopiero w 2027 roku. Ale do tego czasu wszystko może się jeszcze zmienić.