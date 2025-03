Qualcomm dmucha wiatr w żagle XPAN. Będziemy potrzebować flagowca?

Technologia XPAN umożliwia przesyłanie bezstratnego dźwięku w wysokiej rozdzielczości (np. 24-bit/96kHz), a to wykracza poza możliwości większości obecnych kodeków Bluetooth. Słuchawki bazujące na XPAN automatycznie przechodzą na Wi-Fi, gdy potrzebna jest wyższa jakość lub większy zasięg, a na Bluetooth w sytuacjach prostszych, np. podczas rozmów telefonicznych. Xiaomi pokazało już słuchawki Buds 5 Pro Wi-Fi z obsługą XPAN, które współpracują z nowym Xiaomi 15 Ultra, a kolejne akcesoria zapowiada już Qualcomm odpowiedzialny za rozwój technologii

Podczas trwających właśnie targów MWC 2025 w Barcelonie firma ogłosiła, że XPAN będzie wspierany nie tylko przez flagowe procesory (np. Snapdragon 8), ale także przez tańsze chipy z serii Snapdragon 7. To oznacza, że technologia trafi do większej liczby urządzeń, nie tylko tych z najwyższej półki. Wydaje się, że stoimy na progu nowej ery, w której typowe bolączki technologii Bluetooth (słaby zasięg i niska jakość) przestaną mieć znaczenie. Wyobraź sobie słuchawki, które działają jak głośniki sieciowe – możesz zostawić telefon w salonie, a muzyka i tak dotrze do ciebie na drugim piętrze. To krok w stronę bardziej zintegrowanych, inteligentnych ekosystemów audio w domach.

Warto pamiętać, że podobne rozwiązanie stosuje już Apple w funkcji AirPlay. Używa Wi-Fi do przesyłania dźwięku do urządzeń jak AirPods czy HomePod. Oferuje jakość do 24-bit/48kHz w Apple Music (z kodekiem ALAC), ale zamknięcie w ekosystemie Apple powoduje, że technologia tak łatwo nie wydostanie się na zewnątrz. Nad swoim rozwiązaniem wykorzystującym Ultra Wideband (UWB) zamiast Bluetooth pracuje obecnie Samsung. XPAN jest pod tym względem unikalny, bo łączy zalety Bluetooth (niski pobór energii, łatwość parowania) z Wi-Fi (zasięg, jakość dźwięku) w sposób zoptymalizowany dla słuchawek i jest oferowany dla szerszej grupy urządzeń.