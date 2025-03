realme 14 Pro i 14 Pro+ trafiają do sklepów i na start możesz je kupić taniej

Seria realme 14 Pro to nie tylko ciekawe wnętrza, ale też nowy wariant obudowy

Nowe smartfony mimo podobieństwa zostały wyposażone w odmienne układy CPU. W przypadku Realme 14 Pro jest to układ MediaTek Dimensity 7300 Energy, a w wersji 14 Pro+ Snapdragon 7s Gen 3. Oba urządzenia dostępne są w wariantach pamięciowych z 8 GB RAM i pamięcią flash 256 GB lub 12 GB RAM i 512 GB pamięci flash.

Ekran w realme 14 Pro to 6,78-calowy panel AMOLED 2392×1080 pikseli (388 ppi), zaś w realme 14 Pro+znajdziemy nieco większy, 6,83-calowy ekran 2800×1272, także AMOLED. Obydwa odświeżają obraz z częstotliwością do 120 Hz, choć nie są to wyświetlacze LTPO, zatem nie ma mowy o bezstopniowej regulacji, od 1 do 120 Hz. Pod ekranami znalazły się w obu urządzeniach optyczne czytniki linii papilarnych.

Różnice są widoczne także w aparatach fotograficznych – model 14 Pro+ ma główny aparat 50 Mpix, aparat tele ×3,5 50 Mpix oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. W wariancie 14+ teleobiektyw zastąpiony został sensorem głębi 2 Mpix.

To wszystko zasila akumulator 6000 mAh. Dla realme 14 Pro przewidziano maksymalną moc ładowania 45 W, natomiast realme 14 Pro+ naładujemy mocą 80 W standardzie producenta. Ładowarkę jednak przyjdzie dokupić osobno. Oba urządzenia dostępne są w kolorze czarnym i perłowym – ten drugi wariant jest dodatkowo wrażliwy na ciepło i nabiera niebieskiego blasku w temperaturach poniżej 16°C.

Wracając do cen – do 16 marca wszystkie warianty dostępne są w promocji na start

Promocja jest bardzo prosta – każdą wersję można kupić o 200 zł w stosunku do ceny, którą realme podało jako regularną. Wygląda to tak:

realme 14 Pro+ (12/512 GB) – 2299 zł (cena regularna 2499 zł)

realme 14 Pro+ (8/256 GB) – 2099 zł (cena regularna 2299 zł)

realme 14 Pro (12/512 GB) – 1799 zł (cena regularna 1999 zł)

realme 14 Pro (8/256 GB) – 1599 zł (cena regularna 1799 zł)

Wszystkie modele są dostępne w dużych sieciach handlowych oraz na platformie Allegro i bezpośrednio u operatorów telekomunikacyjnych.