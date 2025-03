realme 14 Pro i realme 14 Pro+ – portretowa rewolucja z potrójnym flashem

Dwa warianty obudowy – magicznie unikatowy lub zmieniający kolor

Smartfony, podobnie jak wiele innych elektronicznych gadżetów kupujemy oczami. To trochę taki paradoks, bo jak smartfon kupi nas tym jak wygląda, to my kupimy smartfon. No i mnie smartfony realme 14 Pro zdecydowanie kupują.

Po pierwsze kształtem obudowy i tak, zaraz będzie też o materiałach, ale jest to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. realme 14 Pro i 14 Pro+ idealnie trafiają w mój gust, bo w czasach, w których smartfony wydają się podłużne, one zachowują bardzo przyjemne proporcje między wysokością a szerokością. Niekoniecznie może to być widoczne na zdjęciach czy materiałach wideo, ale to od razu czuć po wzięciu ich do ręki. Wtedy też zobaczymy, że smartfony są bardzo solidnie wykonane i sprawiają wrażenie znacznie lżejszych, niż jest w rzeczywistości i jest to przyjemne uczucie. Ogólnie zwyczajnie dobrze się je trzyma.

Oba smartfony są wykonane z bardzo nietypowych materiałów. Pierwszy z nich to masa perłowa. Jej główną cechą jest to, że nie ma dwóch takich samych smartfonów. Masa perłowa zawsze wygląda inaczej, więc na 100% nasz egzemplarz będzie unikatowy. Dodatkowo jest to wariant magiczny, bo obudowa zmienia kolor pod wpływem temperatury poniżej 16 stopni Celsjusza. Wtedy z biało-srebrnej robi się niebieska. Jeśli chcecie zaimponować znajomym czy też nieznajomym np. w klubie, wystarczy że przyłożycie smartfon do chłodnej szklanki i dzieje się magia!

Bardzo ciekawy jest też drugi wariant, który ma obudowę z… eko zamszu? To bardzo nietypowy materiał i pierwszy raz spotykam się z nim w smartfonie. W dotyku to trochę jakby ktoś połączył skórę z alcantarą. Jest bardzo miękki, przyjemny w dotyku i jeśli masa perłowa Cię nie przekonuje to to jest bardzo ciekawa opcja.

To nie koniec niespodzianek, bo obudowy smartfonów realme 14 Pro są wodoodporne i mają na to papiery. Konkretnie są zgodne z normą IP68 oraz IP69, więc są w stanie wytrzymać zanurzenie na głębokości 1,5 metra przez 30 minut.

realme 14 Pro i realme 14 Pro+ mają bardzo duże baterie

Mocarną cechą smartfonów realme 14 Pro jest bateria. Model 14 Pro, jak i Pro+ mają akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Oczywiście, wszystko zależy od użytkownika, ale trzeba się naprawdę napocić, żeby rozładować te smartfony w ciągu jednego dnia. Trzeba by poświęcić kilka długich godzin na granie w wymagające gry, bo przy typowym, codziennym to nie jest proste.

Oczywiście nie zabrakło tu szybkiego ładowania, w realme 14 Pro z mocą 45 W i 80 W w 14 Pro+, więc baterie naładujemy od zera do 50% w ciągu odpowiednio 36 i 24 minuty. Tak, to nie są rekordowe wyniki, ale pamiętajmy, że to w końcu 6000, a nie 4000 mAh, na których na ogół są bite wszystkie rekordy.

Peryskop i AI to tylko początek możliwości aparatów realme 14 Pro i realme 14 Pro+

realme 14 Pro+ po coś ma Plus w nazwie i tą różnicą względem modelu Pro jest zestaw aparatów. W realme 14 Pro dostajemy główny aparat z obiektywem szerokokątnym i matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, wspierany dodatkowym czujnikiem głębi ostrości.

W realme 14 Pro+ obok aparatu głównego o rozdzielczości 50 Mpix mamy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat o rozdzielczości 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem i optyczną stabilizacją obrazu. Obiektywy peryskopowe są stosowane w smartfonach w celu uzyskania zoomu, w tym przypadku mamy 3-krotne bezstratne przybliżenie względem aparatu głównego. W klasycznym aparacie uzyskanie dłuższej ogniskowej, czyli większego przybliżenia, wymaga zastosowania dłuższego obiektywu, co w smartfonie jest fizycznie niewykonalne bez znacznego powiększania obudowy. Stąd też rozwiązanie w postaci peryskopu i jest to wielki powrót, bo o ile mnie pamięć nie myli, ten element powraca do smartfonów realme po latach. Poza tym chyba nie znajdziemy w tej półce cenowej drugiego modelu, który oferuje takie rozwiązanie.

Takie zestaw aparatów sprawdza się w codziennym użytkowaniu, a jakość zdjęć broni się sama, więc bez przedłużania zostawiam Was z galerią przykładowych kadrów:

Jeśli nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, co widzimy na fotografiach, z pomocą przychodzą narzędzia edycji wykorzystujące sztuczną inteligencję. Dzięki funkcji Gumka AI możemy dosłownie pozbyć się niechcianych elementów. Możemy je oznaczyć okręgiem lub zamalować i po chwili AI usunie to ze zdjęcia. Automatycznie możemy też usunąć ludzi z kadru, co jest szczególnie przydatne podczas fotografowania w miejscach turystycznych.

Sztuczna inteligencja jest też pomocna przy poprawie ogólnego wyglądu zdjęcia w ramach funkcji Ultrawyraziste Zdjęcie AI. Przydana rzecz w momencie, kiedy przesadzimy z zoomem i zgubimy gdzieś nieco jakości, albo mamy jakieś starsze zdjęcie, które chcemy poprawić. Dzięki tej funkcji dodamy mu nieco szczegółów.

MagicGlow z triple flash w smartfonach realme 14 Pro to rzecz tak prosta, aż genialna

MagicGlow to nic innego jak rozbudowany, potrójny flesz, który znajdziemy w smartfonach realme 14 Pro oraz realme 14 Pro+. Zdjęcia z lampą to coś, co w smartfonach… powiedzmy, że jest, ale producenci raczej nie stosują finezyjnych rozwiązań. Dioda błyska, głównie zimnym, bardzo białym światłem, rozjaśnia kadr i w efekcie mamy zazwyczaj jasne, ale prześwietlone zdjęcie. Co nie wygląda dobrze, szczególnie w przypadku portretów.

MagicGlow odpowiednio dopiera moc błysku, a dzięki zastosowaniu diod o różnym kolorze, kolory na zdjęciu są bardziej naturalne. Temperaturę barwową możecie też sami regulować ręcznie w zależności od potrzeb. Efekty robią wrażenie. Próbowałem zdjęć portretowych w trudnym, kolorowym oświetleniu, gdzie w zasadzie żaden smartfon nie poradzi sobie z doborem balansu bieli, a w przypadku realme 14 Pro i 14 Pro+ kolor skóry był wręcz perfekcyjny. Zobaczcie sami:

Jeśli chodzi o nocne portrety w miejskim oświetleniu lub zdjęcia w klubach – nie ma lepszego wyboru!

Ekrany OLED – zakrzywiony lub finezyjnie zakrzywiony

Oba smartfony serii realme 14 Pro mają ekran OLED. W realme 14 Pro jest on zakrzywiony na bokach, a w 14 Pro+ na wszystkich czterech krawędziach. Tworzy to iluzję idealnej symetrii, bo przód jest dzięki temu zakrzywiony w identyczny sposób jak tył obudowy.

Bez względu na to, na który wariant się zdecydujemy, dostajemy bardzo kolorowe, jasne ekrany z perfekcyjną czernią, maksymalnymi kątami widzenia oraz bardzo dobrą czytelnością w silnym słońcu.

Smartfony realme 14 Pro i realme 14 Pro+ mają coś dla graczy

Smartfony realme 14 Pro to modele z górnych rejonów średniej półki, ale ich wydajność jest w stanie zadowolić mobilnych graczy. Procesor MediaTek Dimensity 7300 w realme 14 Pro oraz Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 w realme 14 Pro+ bez problemu uruchamiają wszystkie gry, jakie są obecne na urządzenia mobilne.

W rozgrywce pomagają dwa elementy. Pierwszy z nich to rozbudowany panel gracza z dodatkowymi ustawieniami pozwalającymi np. na wyciszenie powiadomień, które mogą naz rozpraszać. Drugi kryje się wewnątrz obudowy i jest to komora parowa, dzięki której smartfony nie przegrzewają się w trakcie użytkowania i nawet w trakcie długiej sesji nie będą nas parzyć w dłonie.

W ceny realme 14 Pro i realme 14 Pro+ trudno uwierzyć, nawet bez promocji

Ile to wszystko kosztuje? Jest grubo! Ceny realme 14 Pro zaczynają się od 1 799 zł w wariancie 8/256 GB oraz 1 999 zł w wersji 12/512 GB. Model z Plusem to 2 299 zł w wersji 8/256 GB oraz 2 499 zł za 12/512 GB. Czy warto? Może bez rzucania nazwami, ale nie widzę najmniejszego sensu, aby płacić za smartfon dwa razy więcej, jak nie lepiej, jeśli nie jest to jakiś naprawdę topowy model z najlepszymi podzespołami, aparatami itd. Pod względem wydajności, baterii, aparatów, wyglądu i wykonania – realme 14 Pro oraz realme 14 Pro+ to naprawdę jest wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia.

A żeby dopomóc szczęściu, od 3 do 16 marca realme organizuje promocję, w ramach których każdy ze smartfonów serii realme 14 Pro kupimy o 200 zł taniej.