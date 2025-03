Home Tech Rewolucja w pasku zadań Windows 11. Użytkownicy laptopów będą zachwyceni

Firma Microsoft cały czas usprawnia i zmienia swój najnowszy system operacyjny Windows 11, aby użytkownikom łatwiej się na nim pracowało, a także, żeby zyskać jak najwięcej nowych instalacji. Na kanale Windows Insider Webcast, gigant ogłosił nowe funkcje dla swojego systemu. Wśród nich pojawia się nowy wskaźnik naładowania baterii laptopa, który wizualizuje poziom naładowania za pomocą nowych symboli. Na początku oczywiście trafi to do użytkowników Windows 11 Insider, a następnie do całej reszty.