Robot sprzątający EZVIZ RC3 Plus za pół ceny? Oczywiście!

EZVIZ RC3 Plus

Robot sprzątający RC3 Plus to samobieżny odkurzacz, który poradzi sobie z typowymi zanieczyszczeniami, kocią i psią sierścią, a do tego jest urządzeniem w dużej mierze bezobsługowym, dzięki dużemu, stacjonarnemu zbiornikowi na zanieczyszczenia w stacji dokującej – worki na kurz mają pojemność aż 4 litry, co wystarcza typowo na 90 dni aktywności robota.

Funkcje urządzenia:

Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz robota,

Do 90 dni bez opróżniania worka na kurz stacji,

Inteligentna nawigacja i planowanie tras,

Unikanie przeszkód,

Technologia wykrywania uskoków,

Detekcja dywanów,

3 tryby sprzątania,

Moc ssania do 2700 Pa,

Niewielkie wymiary urządzenia,

Łatwe sterowanie za pomocą pilota,

Automatyczny powrót i ładowanie na stacj,

Niski poziom hałasu.

Robot EZVIZ RC3 Plus wykrywa automatycznie dywany i automatycznie zwiększa moc sssalnia, aby skutecznie usuwać kurz i zwierzęcą sierść z włosów dywanu. Obudowa maszyny ma wysokość 7,8 cm – to na tyle mało, byu robot dał radę wjechać w niedostępne miejsca pod meblami. Robot potrafi pokonać przeszkody o wysokości do 2 cm, wykrywa też automatycznie większe i je o mija. Zabezpieczenie zapobiega upadkom ze schodów, RC3 Plus nadaje się zatem także do domów wielopiętrowych.

Maszyna tworzy sobie mapę pomieszczeń, wykorzystując żyroskop i czujnik podczerwieni do wykrywania przeszkód. Maksymalna moc ssania wynosi 2700 Pa.

EZVIZ RC3 Plus ma trzy tryby pracy:

Tryb automatyczny: domyślny, przeznaczony do czyszczenia całego domu lub mieszkania.

Tryb jazdy wzdłuż ścian: idealny do czyszczenia przy ścianach pomieszczeń.

Tryb sprzątania miejscowego: przeznaczony do sprzątania trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Robot zasilany jest za pomocą wbudowanego akumulatora Li-Ion o pojemności 2600 mAh – wystarcza to na 190 minut pracy w trybie standardowym. Uzupełnianie energii zajmuje około 5 godzin.

Robot jest dostępny w sklepie firmowym EVZIZ, działającym na platformie sprzedażowej Empik. Cena promocyjna ustalona została na 599 zł – to o 50% taniej niż cena nominalna, wynosząca 1199,99 zł. Czas promocji – do 18 marca 2025 roku.