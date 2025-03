Home Moto Jak wygląda rynek używanych aut hybrydowych w Polsce? Jedna marka rządzi

Kolejny raz sięgamy do obszernej bazy Carfax Polska i najnowszego raportu poświęconego rynkowi używanych aut hybrydowych w Polsce. W bazie liczącej 23 mln używanych samochodów, pojazdy z napędem hybrydowym stanowią raptem 3% (770 tys. sztuk). Dla porównania, używane samochody elektryczne to jedynie 0,3%. Statystycznie używane auto hybrydowe w Polsce ma 4 lata i 99 tys. kilometrów przebiegu. Jest to znacznie mniej niż średnia dla wszystkich używanych samochodów (15 lat i 220 tys. km). Dokładniejsza lektura raportu ujawnia sporo więcej ciekawych szczegółów i wskazuje ulubione marki aut hybrydowych wśród polskich konsumentów.