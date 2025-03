PlayStation 5 Pro zyska nową możliwość podbijania obrazu. Ale trzeba będzie zaczekać

W wywiadzie dla serwisu Eurogamer, główny architekt systemu Sony, Mark Cerny, potwierdził, że FSR 4 był wspólnym projektem AMD i Sony w ramach “Project Amethyst”. Teraz celem firmy jest wprowadzenie technik skalowania do najnowszej aktualizacji konsoli, PlayStation 5 Pro.

Co da FSR 4 w PlayStation 5 Pro?

Jak wyjaśnia Cerny: sieć neuronowa i przepis treningowy w upscalerze FSR 4 to pierwsze rezultaty współpracy Amethyst. To bardziej zaawansowane podejście, które może przewyższyć ostrość PSSR. Podczas gdy gracze na PC mają już dziesiątki gier z obsługą FSR 4, a w 2025 roku pojawi się ich znacznie więcej, właściciele PlayStation będą czekać na swoją kolej do przyszłego roku. Wspomniana technologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) firmy Sony będzie nadal dostępna w wielu grach, które ukażą się w tym roku.

Cerny zapowiada, że celem Sony jest aktywna współpraca z deweloperami w celu zintegrowania PSSR z ich tytułami, ale równolegle zaczęto już wdrażać nową sieć neuronową na PS5 Pro. Celem jest udostępnienie czegoś bardzo podobnego do upscalera z FSR 4 na PS5 Pro dla tytułów z 2026 r. jako kolejnej ewolucji PSSR. Wdrożenie tego jest dość czasochłonne, dlatego trzeba będzie odczekać.

Cerny rozumie różnicę w możliwościach sprzętu obsługującego FSR 4 na PC, który jest obecnie dostępny wyłącznie dla procesorów graficznych RX 9070 opartych na RDNA 4, a także w podzespołach PlayStation 5 Pro. Mówi jednak, że pomimo różnic sprzęt do uczenia maszynowego PlayStation 5 Pro będzie w stanie osiągnąć coś podobnego do FSR 4.

Sony może również rozważać wdrożenie najnowszych osiągnięć AMD w zakresie wydajności śledzenia promieni w swoim sprzęcie. Może to jednak sugerować ulepszenia sprzętu, które pojawią się dopiero wraz z PlayStation 6, a nie jakiekolwiek ulepszenia obecnie dostępnych systemów.