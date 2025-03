Sony Xperia 10 VII z premierą w tym roku? Entuzjastów marki ucieszy jedna nowość

W segmencie smartfonów Sony jest obecnie wyblakłym cieniem własnej potęgi sprzed dekady, a większość propozycji japońskiego producenta po prostu rozczarowuje w starciu z konkurencją. Niestety ubiegłoroczna premiera pochodzącego ze średniej półki cenowej modelu Xperia 10 VI tylko to potwierdziła. Nieco dobrych wieści dla fanów marki przynosi niedawny przeciek informacji dotyczących następcy ubiegłorocznego średniaka. Sony Xperia 10 VII może zadebiutować jeszcze w tym roku i będzie mieć na pokładzie ekran OLED z odświeżaniem dwukrotnie wyższym od poprzednika, a więc 120 Hz. Pewnym zaskoczeniem może być możliwy wybór procesora dla tego modelu.

Wcześniej spekulowano o Snapdragonie 6 Gen 4, ale Sony może zamiast niego zdecydować się na Snapdragona 6s Gen 3 (wykonanego w starszym procesie 6 nm, podczas kiedy Snapdragon 6 Gen 4 to już 4 nm). Wybór pada zatem na starszy SoC, aczkolwiek nowszy niż w poprzedniku, co zapowiada mimo wszystko pewien wzrost wydajności. Warto pamiętać, że Xperia 10 VI została zapowiedziana w maju 2024 roku, podczas gdy jej SoC Snapdragon 6 Gen 1 został wydany już we wrześniu 2022 roku. Qualcomm pominął chip Snapdragon 6 Gen 2 i zamiast tego ujawnił SoC Snapdragon 6s Gen 3 w czerwcu 2024 roku. Tymczasem Snapdragon 6 Gen 4 został wprowadzony na rynek dopiero w lutym 2025 roku. Jakaś logika za tym stoi, ale na obecnym etapie nadal trudno będzie to zweryfikować, więc musimy zaczekać na premierę.

Czytaj też: Sony Xperia 1 VI – może czas już na większe zmiany, a nie kolejną ewolucję?

Jeśli nadal interesują Was aktualne poczynania Sony w segmencie smartfonów, serdecznie polecam lekturę powyższego testu Andrzeja, skupiającego się na ostatnim japońskim flagowcu. Dla zachęty dodam jedynie, że Xperia 1 VI wydaje się smartfonem udanym, ale mimo innowacji w konstrukcji aparatu fotograficznego nie sposób nie odnieść wrażenia, że producent coraz bardziej nie nadąża za resztą świata.