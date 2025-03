Społeczność graczy stworzyła z Microsoftem coś wyjątkowego

Na szczycie Ability Summit 2025 pojawiły się nowe joystick od Microsoftu

Ability Summit to coroczne wydarzenie organizowane przez firmę Microsoft, na którym prezentuje swoje zaangażowanie w tworzenie dostępnych technologii i promuje dialog na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wiedząc, że na całym świecie jest ponad 429 milionów graczy z niepełnosprawnościami, rozumiemy, że każdy gracz ma unikalne potrzeby i preferencje dotyczące sposobu, w jaki wybiera grę. Adaptacyjny joystick Xbox to pojedynczy, przewodowy kontroler, zaprojektowany przede wszystkim z myślą o potrzebach graczy o ograniczonej mobilności. Jego wszechstronność pomaga graczom płynnie włączyć go do istniejących zestawów do gier. Został zbudowany we współpracy ze społecznością graczy z niepełnosprawnościami, która od samego początku wpływa na rozwój produktów Xbox. A teraz przejdźmy do specyfikacji tego sprzętu.

Joystick możemy podłączyć zarówno do konsol od Microsoftu oraz komputerów z systemem Windows 11, jak i do kontrolera adaptacyjnego Xbox. Model ten może działać jedynie przewodowo, wyposażony jest w port USB typu C, waży tylko 106,2 g, a stworzono go jako uzupełnienie dla obecnych już na rynku kontrolerów Xbox. Ten sprzęt można sparować z jednym z nich, aby uzyskać pełną funkcjonalność. Konstrukcja oferuje dostęp do kilku mapowanych przycisków, a także gwintu 1/4 cala. Dodatkowo na drążek można nałożyć dodatkowe elementy, które użytkownik jest w stanie sam sobie wydrukować na drukarce 3D. Aby to zrobić, wchodzimy na platformie Xbox Design Lab następnie do sekcji Xbox Adaptive Toppers, i wybieramy to czego potrzebujemy. Na ten moment cena wynosi 134 zł, natomiast zakupu można dokonać w Microsoft Store. Zainteresowanych większą ilością informacji zapraszam tutaj.