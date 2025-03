SteamOS nadchodzi! Czy Microsoft powinien się obawiać nowego konkurenta?

Darmowa alternatywa od firmy Valve?

Jakiś czas temu użytkownik SadlyItsDadley na platformie X napisał, że SteamOS jest „już prawie tutaj”. Dalej w wątku potwierdził, że mówił o pojawieniu się SteamOS na komputerach stacjonarnych i, sądząc po jego poście, wygląda na to, że może pojawić się więcej informacji w tym temacie już niedługo.

Według SorryItsDadley firma Valve przygotowuje się do wydania ogólnodostępnej wersji systemu operacyjnego SteamOS i jeśli to prawda, użytkownicy mogą przejść z Windows na SteamOS, aby uzyskać bardziej zorientowane na gry doświadczenie. System ten ma już wiele lat na karku, swoją pierwszą wersję beta miał w grudniu 2013 roku, opartą na jądrze Linux. Dodatkowo sprawdził się na tyle mocno w przenośnych konsolach od firmy Valve, że już przyszłe modele handheldów od Lenovo, również będą w niego zaopatrzone. Możemy się domyślać, że SteamOS oferuje znacznie uproszczony interfejs użytkownika i jest wolny od bloatware, w przeciwieństwie do Windows 11, który cały czas zużywa dużo zasobów komputera.

Ze względu na jądro Linuxa możemy się spodziewać, że taki system nie będzie kosztował nawet w połowie tyle, co systemy Windows, a może nawet będzie darmowy. Niestety gigant platformowy wciąż musi popracować nad optymalizacją swojego systemu, z tego względu, że o ile układy AMD oraz Intela są wspierane bardzo dobrze, tak kuluje współpraca z kartami graficznymi Nvidii. Jest to spory problem, ponieważ na tle wydajności kart graficznych to oni dominują wśród graczy.

Osobiście nie wierzę w aż taką mocną rywalizację, ale w każdej plotce tkwi ziarno prawdy, w tym wypadku również mam swoją teorię. Może i firma Valve nie zrobi wielkiej pompy marketingowej, żeby wszyscy przerzucili się na ich system, ale sądzę, że mogą w przyszłości wypuścić laptopy we współpracy z jakimś partnerem. Taki laptop z pewnością dzięki prostocie systemu miałby większa wydajność w wymagających grach.