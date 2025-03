Koralowce pomogą stworzyć supermateriał budowlany. Ogień nie ma szans!

Gdy patrzymy na rafę koralową, rzadko myślimy o niej jak o modelu dla przyszłości budownictwa. A jednak właśnie ten niezwykły ekosystem stał się inspiracją dla zespołu z University of Southern California (USC), który opracował metodę przekształcania atmosferycznego CO 2 w niezwykle wytrzymały i ognioodporny materiał konstrukcyjny.

Czytaj też: Przełom w budownictwie. Ten beton z biowłóknami przetrwa wszystko

Gra jest warta świeczki, bo budownictwo i produkcja materiałów budowlanych odpowiadają za ok. 11 proc. globalnych emisji CO 2 . Nowe, skuteczne metody wychwytywania i wykorzystania tego gazu mogą odegrać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

Dr Qiming Wang, profesor inżynierii środowiskowej z USC Viterbi School of Engineering, mówi: