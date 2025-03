Multicookery Tefal Cook4me Touch Pro CY943130 i Tefal Cook4me Touch CY9128 w supercenie i z ekstra dodatkiem

Większy brat, czyli Tefal Cook4me Touch Pro CY943130

Tefal Cook4me Touch Pro nie ma splendoru Thermomixa, lecz we właściwych rękach doskonale usprawni przygotowywanie posiłków. Pomoże w tym:

13 automatycznych programów gotowania: urządzenie oferuje 13 programów, które pozwolą Ci przygotować różnorodne dania, takie jak: zupa, gulasz, ryż, mięso, warzywa, pieczywo itp.

urządzenie oferuje 13 programów, które pozwolą Ci przygotować różnorodne dania, takie jak: zupa, gulasz, ryż, mięso, warzywa, pieczywo itp. Funkcja AirFryer: dzięki opcjonalnej pokrywie AirFryer możesz smażyć, opiekać, grillować i piec z mniejszą ilością tłuszczu lub bez tłuszczu

dzięki opcjonalnej pokrywie AirFryer możesz smażyć, opiekać, grillować i piec z mniejszą ilością tłuszczu lub bez tłuszczu Wbudowana waga: pozwala na precyzyjne odmierzanie składników bezpośrednio w misie urządzenia.

pozwala na precyzyjne odmierzanie składników bezpośrednio w misie urządzenia. Dotykowy ekran: intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia.

intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę urządzenia. Połączenie Wi-Fi: dzięki aplikacji Cook4me możesz sterować urządzeniem zdalnie za pomocą smartfona lub tabletu.

dzięki aplikacji Cook4me możesz sterować urządzeniem zdalnie za pomocą smartfona lub tabletu. Dostęp do ponad 1000 przepisów: w aplikacji Cook4me znajdziesz ponad 1000 przepisów, które pozwolą Ci przygotować różnorodne dania.

Zalet, jak widać, jest sporo. Być może jednak najważniejszą z nich jest możliwość zakupu sprzętu w bardzo korzystnej cenie, jak się okazuje bowiem w sklepie firmowym Tefal oraz RTV Euro AGD można ten model kupić w dużej promocji, za jedyne 1999 zł, czyli o około 600 zł taniej, niż zwykle. Co więcej, kupując w sklepie firmowym, można dodać do koszyka od razu pokrywę do zapiekania (zamienia multicooker w air fryer) w cenie 1 zł. W przypadku sieci RTV Euro AGD wymagane jest zarejestrowanie zakupu na specjalnej stronie i otrzymamy pokrywę w prezencie.

Promocja także na Tefal Cook4me Touch CY9128

Dużo taniej możemy kupić także nieco prostszy model Tefal Cook4me Touch CY9128 – jego cena w sklepie Tefala i RTV Euro AGD została obniżona o 400 zł, do 1699 zł i także tutaj można otrzymać, w ramach promocji, pokrywę do zapiekania za 1 zł (Tefal) lub w gratisie po rejestracji (Euro).