Pędził po drodze, aż trafiła go bomba. Kamery nagrały wszystko w szczegółach

Niby głupia, a jednak mądra. Turcja zrzuciła GÖZDE na cel

We współczesnej wojnie wysoka precyzja to klucz. Czasy, gdy sama brutalna siła decydowała o wyniku starć, już dawno minęły. Dziś inteligentne uzbrojenie odgrywa kluczową rolę, pozwalając siłom zbrojnym eliminować cele z chirurgiczną dokładnością. Najświeższym tureckim osiągnięciem w tej dziedzinie jest zestaw naprowadzania GÖZDE, a więc innowacyjna modernizacja, która przekształca konwencjonalne bomby w precyzyjne pociski. Nie jest to jednak nic aż tak nowego, zważywszy na podobne rozwiązania, które stosują od dekad m.in. USA.

Podczas testów ogniowych 27 lutego 2025 roku, bomby GÖZDE, opracowane przez ASELSAN we współpracy z TÜBİTAK SAGE, z powodzeniem trafiły w szybko poruszający się cel, potwierdzając swoje możliwości w nowoczesnych operacjach powietrznych. Na pierwszy rzut oka system GÖZDE może wydawać się jedynie prostym ulepszeniem konwencjonalnych bomb, ale skutki tej modernizacji są rozległe. Zestaw ten został zaprojektowany specjalnie dla bomby MK-82, a więc szeroko stosowanej 227-kg bomby lotniczej, która zalicza się do tych tradycyjnych, a więc polegających na grawitacji i trajektorii balistycznej, które są mało skuteczne przeciwko ruchomym celom.

GÖZDE rozwiązuje ten problem, integrując potrójny system naprowadzania, bo INS dostarczający wstępne dane o celu (system nawigacji Inercyjnej), GNSS zapewniający ciągłe śledzenie pozycji celu (system satelitarny) oraz najważniejszy w tym zestawie laserowy system naprowadzania. Ten ostatni jest stosowany w wielu różnych broniach, bo m.in. pociskach przeciwpancernych i działa tak, że wykrywa laser padający na cel i kieruje się bezpośrednio na niego. Takie coś umożliwia precyzyjne trafienia nawet w przypadku wysoko mobilnych zagrożeń. Tego typu kombinacja pozwala bombie dostosować swoją trajektorię w locie, efektywnie zamieniając ją w broń precyzyjną bez potrzeby stosowania własnego napędu.