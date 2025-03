Ubezpieczenie AC – jaki zakres ochrony wybrać?

Autocasco – na czym to polega?

Obowiązkowe OC chroni cię przed finansową odpowiedzialnością za szkody, które spowodujesz w ruchu drogowym. Towarzystwo wypłaca środki poszkodowanym, ale nie pokrywa kosztów naprawy twojego pojazdu. Dlatego warto wziąć pod uwagę polisę dodatkową. Zakres autocasco (AC) zależy od warunków umowy z ubezpieczycielem, dlatego warto dopasować go do własnych potrzeb. Ubezpieczenie AC może obejmować, m.in.:

szkody, które nieumyślnie spowodujesz autem,

zniszczenia pojazdu w wyniku działania sił natury np. opadów gradu,

pożar,

uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

zderzenia ze zwierzęciem,

pogryzienia kabli lub przewodów przez gryzonie,

kradzież samochodu i jego wyposażenia.

To oczywiście tylko kilka przykładów. Pamiętaj, że im szerszy zakres ochrony, tym wyższa cena ubezpieczenia. Mimo że AC jest dobrowolne, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli pojazdów.

Zakres ochrony w ramach autocasco – jaki wybrać?

Zanim zaczniesz szukać oferty AC, pamiętaj, że ubezpieczyciele stawiają pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wiek pojazdów. Przeważnie nie oferują autocasco, jeżeli auto ma kilkanaście lat lub więcej. Jednak na rynku są też ubezpieczyciele, którzy nie stawiają takich wymagań.

Towarzystwo umożliwi ci dostosowanie polisy do twoich oczekiwań. To od ciebie będzie zależeć, jakie ryzyka chcesz objąć ochroną. Jak już wspomnieliśmy, to zakres ubezpieczenia ma wpływ na jego cenę.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy zakupie AC?

Metoda likwidacji szkody – oferta towarzystw może być różna, ale najczęściej znajdziesz dwie opcje, czyli likwidację szkody metodą kosztorysową i warsztatową. W pierwszym przypadku po wycenieniu szkody zostanie ci wypłacone odszkodowanie na naprawę pojazdu. Jeżeli wybierzesz drugą opcję, twoim zadaniem będzie doprowadzenie auta do danego warsztatu, w którym pojazd zostanie naprawiony, a ubezpieczyciel rozliczy się z firmą wykonującą prace. Metoda kosztorysowa pozwala na ustalenie mniejszej składki.

Udział własny w szkodzie – możesz zdecydować się, że 10% szkody pokryjesz z własnych środków, dzięki czemu cena autocasco będzie niższa. Zastanów się jednak, czy to dobry wybór. Porównaj, ile zapłacisz za ochronę z udziałem własnym i bez niego i rozważ, co bardziej ci się opłaca.

Rodzaj części zastosowanych do naprawy – oryginalne lub ich zamienniki. Wybór tych pierwszych wiąże się z zapłatą wyższej składki.

Suma ubezpieczenia – jeśli wybierzesz stałą, odszkodowanie będzie wyliczane od wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy. W przypadku gdy się na nią nie zdecydujesz, podstawą będzie aktualna wartość auta. Stała suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę.

To tylko część decyzji, które musisz podjąć przed zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco. Pamiętaj, że każde obniżenie odpowiedzialności towarzystwa sprawia, że polisa staje się tańsza. Jednak w perspektywie potencjalnych napraw szkód niekoniecznie musi to być dla ciebie opłacalne.