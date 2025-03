Ta kapsuła wkrótce wtargnie w atmosferę Ziemi z kosmiczną prędkością. To będzie bardzo gorący test

W ramach misji Transporter-13, rakieta Falcon 9 firmy SpaceX dostarczyła na orbitę trzecią kapsułę orbitalną W-3 stworzoną przez firmę Varda Space. Po kilku tygodniach w przestrzeni kosmicznej kapsuła wejdzie w atmosferę z prędkością ponad dwudziestopięciokrotnie wyższą od prędkości dźwięku. Na pokładzie kapsuły znajduje się sprzęt przeznaczony do kontrolowania lotu kapsuły w warunkach ekstremalnie wysokich prędkości hipersonicznych.

Jak wskazują przedstawiciele firmy w komunikacie prasowym, Varda Space chce rozwijać swoje technologie w sposób przypominający rozwój rakiet orbitalnych przez SpaceX. Firma kładzie nacisk na częste wysyłanie kapsuł na orbitę i prowadzenie testów w przestrzeni kosmicznej, analizowanie danych, wprowadzanie modyfikacji i udoskonaleń i wysyłanie nowych wersji ponownie na orbitę. Patrząc po efektach takiego iteracyjnego podejścia do testów w SpaceX, trzeba przyznać, że znacząco przyspiesza ono rozwój nowych technologii.

Z jednej strony firma szlifuje swoje metody bezpiecznego wchodzenia kapsuł w atmosferę, a z drugiej strony już teraz pracuje nad jak najszybszym stworzeniem swoistych fabryk orbitalnych, w których w warunkach mikrograwitacji będzie w stanie projektować nowatorskie zaawansowane materiały, od światłowodów przez leki ratujące życie, których wytwarzanie na powierzchni Ziemi jest znacznie trudniejsze.

W trakcie zbliżającego się testu kapsuły W-3, specjaliści z Varda Space planują przeprowadzić test urządzenia do pomiaru bezwładności kapsuły (IMU) stworzonego przez ekspertów z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Warto tutaj podkreślić, że urządzenia tego typu nie są niczym nowym. Jakby nie patrzeć, IMU można znaleźć także w każdym smartfonie, gdzie mierzą one ruch, orientację w przestrzeni kosmicznej i prędkość telefonu. Naturalnie wersja testowana na pokładzie kapsuły kosmicznej jest przeznaczona do działania w nieco innych warunkach lotu z prędkościami hipersonicznymi w różnych warstwach atmosfery ziemskiej.

Według aktualnie obowiązujących planów, po wejściu w atmosferę i wyhamowaniu do bezpiecznej prędkości, kapsuła W-3 powinna wylądować na poligonie wojskowym Koonibba w Australii Południowej.

Zebrane w trakcie tego lotu dane pomiarowe zostaną później zastosowane w realizacji wojskowego programu Prometeusz, w ramach którego specjaliści wojskowi rozwijają technologię lotów hipersonicznych.

Warto tutaj przypomnieć, że kapsuła W-1 wyniesiona na orbitę w czerwcu 2023 roku stała się pierwszą na świecie fabryką kosmiczną, a podczas powrotu na Ziemię wykonała spektakularne nagranie przedstawiające jonizowanie się warstw atmosfery podczas zejścia kapsuły z orbity w atmosferę Ziemi. Obejrzyj je w oknie poniżej.