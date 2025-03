Wielka obniżka PSVR2 nadchodzi. Sony walczy o rynek wirtualnej rzeczywistości

Od marca 2025 roku rekomendowana cena gogli PlayStation VR2 spadnie

PlayStation VR2 ukazał się na rynku nie tak dawno, bo w lutym 2023 roku, ale niestety tak, jak poprzednia wersja, obsługiwał on tylko skromną bibliotekę konsoli od Sony. Oznaczało to na starcie, że nie wybije się wśród konkurencji, a marka giganta technologicznego nic mu nie pomoże, bo ilość dostępnych gier była bardzo skromna.

Porównując go do takiegoMeta Quest, tracił również ze względu na wymagane ciągłe podłączenie do konsoli, zamiast mieć wewnętrzny komputer obsługujący słabsze tytuły, dzięki czemu można byłoby grać w miejscach bez konsoli. Ale teraz wszystko się może zmienić, przynajmniej pod względem popularności, ponieważ nowa cena zestawu wyniesie 399,99 dol., co daje widoczną redukcję w porównaniu z pierwotną ceną 549,99 dolarów. W przeliczeniu na złotówki po tej wielkiej obniżce daje nam około 1860 złotych, patrząc na konkurencję to mniej więcej, 700 złotych mniej niż w przypadku Meta Quest 3, co jest ważne dla rynku VR.

Dzięki ostatnim aktualizacjom sprzętowym PlayStation VR2 można podłączyć do komputera, aby zagrać w produkcje z platformy Steam, natomiast aby to zrobić, potrzebujemy dodatkowo specjalnego adaptera, którego koszt wynosi około 269 złotych. Dodatkowo w ostatnim czasie ten headset od japońskiego producenta obsługuje także śledzenie dłoni, jest to głównie ciekawostka, ponieważ gier wspierających tę technologię jest jak na razie bardzo mało. Dzięki tej obniżce i nowym możliwościom sprzętowym te gogle do wirtualnej rzeczywistości staną się dużo bardziej atrakcyjnym zakupem i ciekaw jestem, czy za rok będą w zestawieniach najlepszych zakupów do gier VR.