Aktualizacja KB5052093 okazała się bublem. Microsoft wycofał ją i… udostępnił ponownie

26 lutego pisałem: “Póki co nie ma jeszcze żadnych doniesień, aby KB5052093 cokolwiek psuła, ale jak wiemy z doświadczenia, takie rzeczy lubią się zdarzać”. No i się zdarzyło. A szkoda, ponieważ to całkiem nieźle pomyślana rzecz, która faktycznie mogła podnieść komfort korzystania z systemu.

Co nie tak z KB5052093?

Niestety, instalacja KB5052093 w systemie Windows 11 nie powiodła się u wielu użytkowników. Możemy poczytać o tym w prowadzonym przez producenta “Centrum opinii”, gdzie pojawiają zgłoszenia o pokazaniu błędów w trakcie instalacji. Mają one oznaczenia 0x800f0983 i 0x800f0993. Błąd pokazywał się na różnych etapach instalacji – gdy wykonano kilka lub kilkadziesiąt procent pracy.

Microsoft potwierdziła, że rozwiązał problemy z instalacją, ale nie wyjaśnił, jakie zmiany wprowadzono. Możemy tylko przeczytać informację: “Wprowadziliśmy zmiany na podstawie opinii i są one gotowe do wypróbowania w Twojej obecnej kompilacji”. Jednak przez kilka godzin KB5052093 nie była dostępna, co oznacza, że faktycznie została wycofana do czasu naprawy.

Jednak być może to nie koniec problemów. Jeden z użytkowników zgłosił, że po zainstalowaniu aktualizacji Windows 11 KB5052093 gra Call of Duty HQ (Black Ops 6) nie uruchamia się. Otwiera się strona ładowania aplikacji Xbox, czeka około 17 sekund na uruchomienie gry, po czym wyświetla komunikat o awarii gry i kod błędu 0x0. Jedynym sposobem na naprawienie tego było odinstalowanie aktualizacji Windows 11 24H2 KB5052093.

Ponadto według oficjalnego dokumentu pomocy technicznej nie rozwiązano błędu, przez który Roblox nie działa na komputerach opartych na ARM, zwłaszcza jeśli pobierze się go ze sklepu Microsoft Store w systemie Windows 11. Drugi znany problem dotyczy Citrix, gdzie komponenty mogą nie ukończyć instalacji po zastosowaniu aktualizacji z lutego lub stycznia. Te defekty wciąż czekają na naprawę.