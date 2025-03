Menu kontekstowe w Windows 11 doczekało się praktycznych ulepszeń

Aktualizacje to wersja 26120.357 dla edycji 24H2 oraz wersja 22635.5090 na 23H2. Każda wdraża nowe rozwiązania i jak na razie wszystko wskazuje na to, że tym razem Microsoft niczego nie zepsuł, jak to ma często w momencie wprowadzania zmian oraz poprawek.

Windows 11 – zmiany i nowości

Obie aktualizacje obejmują ulepszenia menu kontekstowego prawego przycisku myszy w przypiętych do menu Start aplikacjach. Zmodyfikowane menu pozwala na lepszą kontrolę i elastyczność w organizowaniu aplikacji. Po zmianie, menu kontekstowe prawego przycisku myszy w menu Start Windows 11 umożliwia zmianę kolejności aplikacji oraz wprowadza kilka nowych funkcji – jak porządkowanie przypiętych aplikacji.

Ponadto Microsoft przeniósł starsze funkcje myszy do Ustawień z Panelu sterowania, a w interfejsie użytkownika Share UI znajduje się nowe narzędzie do edycji obrazów. Te zmiany są dostępne póki co w wersjach preview. Wracając do zarządzania aplikacjami – zawsze można było je przeciągać i przenosić, a teraz można dodatkowo przesuwać w lewo lub w prawo, po prostu klikając te opcje menu kontekstowego. Teraz możesz ustawić aplikacje w żądanej kolejności bez przeciągania i upuszczania. Ponadto menu kontekstowe pozwala utworzyć „folder aplikacji” i możesz nawet przenieść aplikację bezpośrednio do innego folderu.

fot.: Windows Latest

Jeśli chodzi o Windows Share, czyli po prostu udostępnianie, dodano do okna dialogowego obsługę narzędzia do edycji i kompresji obrazów. Umożliwia przycinanie i oznaczanie zdjęć – ma takie opcje, jak Przytnij, Dostosuj, Filtruj i Zaznacz. Narzędzia do edycji obrazu obejmują panel Crop, który umożliwia obracanie obrazów o 90 stopni. Otrzymujesz suwak do wybierania dokładnej wartości obrotu i opcji obracania obrazów w poziomie lub w pionie. Przycisk „na dole może modyfikować współczynnik proporcji prostokąta przycinania.

fot.: Windows Latest



Zakładka Filtr zawiera wstępnie ustawione filtry do udoskonalania tonu obrazów. Ma również zakładkę „Markup”, która zapewnia szybki i łatwy sposób na adnotacje lub wyróżnianie. Jest także opcja “Kompresuj”, pozwalająca zmniejszyć rozmiar obrazu. Poziomu kompresji ustalamy suwakiem. Wcześniej Windows 11 wymagał otwarcia aplikacji Zdjęcia lub Paint w celu edycji zdjęć przed ich udostępnieniem. Wygląda na to, że jest to już za nami.

Pojawiły się też drobne zmiany w Panelu Sterowania. Okno dialogowe “Właściwości myszy” trafiły na stronę ustawień ułatwień dostępu. Ustawienia dostępności myszy obejmują teraz nowe przełączniki dla opcji “Przyciągaj do domyślnych”, “Ukryj wskaźnik podczas pisania”, “Szybkość dwukrotnego kliknięcia” i “Blokada kliknięcia”. Jest też nowa opcja o nazwie „Aktywuj po najechaniu kursorem”, która pozwala zmienić, jakie okno otrzymuje dane z klawiatury bez klikania.