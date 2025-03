Home Tech Wyciekła pełna specyfikacja modeli GeForce RTX 5060 Ti

Nvidia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa ze swoimi kartami z serii Blackwell. Ostatnio, z powodu wielu problemów technicznych, premiera budżetowych modeli RTX 5060 Ti i RTX 5060, a także kart graficznych do laptopów została przesunięta. Według tego w przyszłym miesiącu do sprzedaży powinna trafić GeForce RTX 5060 Ti, czyli piąty członek rodziny Blackwell. Według ostatnich plotek potwierdzają się spekulacje o tym, że konstrukcyjnie będzie praktycznie taka sama, jak model GeForce RTX 4060 Ti, czyli podobna do reszty, którą już sprawdzaliśmy.