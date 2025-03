Teraz łatwiej będzie zniknąć z Google. Gigant udostępnia nowe funkcje

Google zaktualizowało narzędzie wyszukiwarki o nazwie „Wyniki o Tobie”, które po raz pierwszy udostępniono w 2022 roku. Programiści uczynili je bardziej przyjaznym dla użytkownika i bezpośrednio zintegrowali jego najbardziej przydatne funkcje z wynikami wyszukiwania, w tym możliwość usuwania z nich swoich danych osobowych.

Google pomoże w ukrywaniu danych osobowych

Metoda jest dość prosta, ale aby z niej skorzystać, należy najpierw wykonać bardzo nieintuicyjne działanie, a mianowicie – wprowadzić swoje dane osobowe do systemu. Chociaż to potencjalnie alarmujące dla tych osób, które chcą chronić swoją prywatność, proces ten jest konieczny, aby narzędzie mogło identyfikować i zarządzać określonymi danymi w wynikach wyszukiwania.

Jedną z najważniejszych ulepszeń w tej aktualizacji jest integracja jej kluczowych funkcji bezpośrednio z wynikami wyszukiwania. Chociaż nie są one wyświetlane w widocznym miejscu, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do “Wyników o Tobie” za pomocą menu z trzema kropkami obok każdego wyniku wyszukiwania. To menu zawiera opcje usuwania wyników zawierających dane osobowe. Ale tu zaznaczę od razu, że póki co w Polsce nie ma tej opcji. Jak na razie korzystają z niej tylko wybrane kraje świata.

Podczas żądania usunięcia danych osobowych, Google prosi użytkowników o podanie dodatkowych szczegółów, co zazwyczaj zajmuje kilka sekund. Interfejs obsługuje również żądania usunięcia nieosobowego, takie jak np. zgłaszanie nielegalnych treści. Wszystkie żądania są rejestrowane w narzędziu „Wyniki o Tobie” w celu późniejszego przejrzenia ich statusu. Należy pamiętać, że Google może usuwać treści tylko ze swoich wyników wyszukiwania, a nie ze stron internetowych, które je zawierają.

Przeprojektowany hub pozwala użytkownikom monitorować status ich próśb o usunięcie i oferuje dodatkowe funkcje. Na przykład użytkownicy mogą poprosić o odświeżenie danych, jeśli wynik wyszukiwania zawiera niedokładne informacje. Ta opcja jest przydatna, gdy witryna usunęła dane osobowe, ale wyniki wyszukiwania nie zostały zaktualizowane.

To nie jest pierwsza przebudowa narzędzia przez Google. W 2023 roku wprowadzono zestaw funkcji, które uczyniły je bardziej proaktywnymi, aktywnie skanując wyniki wyszukiwania w poszukiwaniu danych użytkowników. Deweloperzy dodali rozszerzony panel, dając użytkownikom bardziej kompleksowy widok ich danych osobowych w wyszukiwarce. Wprowadzono również możliwość żądania usunięcia niechcianych, wyraźnych obrazów z wyników wyszukiwania.

Google zaleca regularne sprawdzanie centrum „Wyniki o Tobie”. Narzędzie automatycznie identyfikuje nowe wystąpienia wcześniej wyróżnionych danych osobowych, umożliwiając użytkownikom szybkie żądanie usunięcia. Ponadto użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia przez telefon lub e-mail, gdy w wynikach wyszukiwania pojawią się nowe informacje osobiste.