Xiaomi uderza w MacBooka Pro. Redmi Book Pro 16 (2025) przyciąga wzornictwem, specyfikacją i ceną

Jak wskazuje już sama nazwa modelu, Redmi Book Pro 16 (2025) jest wariantem z 16-calowym ekranem (IPS o rozdzielczości 3072 x 1920 px, częstotliwość odświeżania 165 Hz i jasność 500 nitów). Obudowa wykonana ze stopu aluminium ma 15,9 mm grubości i waży 1,88 kg. Sprzęt napędzany jest procesorami Intel Core Ultra 2. generacji: Ultra 5 225H (14 rdzeni, 18 wątków) lub Ultra 7 255H (16 rdzeni, 22 wątki), opartymi na architekturze Arrow Lake-H. Wbudowana jednostka NPU zapewnia wydajność funkcji AI na poziomie do 96 TOPS. Laptop wyposażono w 32 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB z opcją rozszerzenia dzięki dodatkowemu slotowi M.2. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Intel Arc. System operacyjny? Oczywiście Windows 11.

Od strony łączności ze światem zewnętrznym i akcesoriami wygląda to również zacnie – mamy port Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 1, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Łączność bezprzewodową realizuje moduł Wi-Fi 6E (Intel AX211) oraz Bluetooth 5.3. Bateria o pojemności 99 Wh według producenta zapewnia do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie 140W GaN przez port USB-C pozwala naładować akumulator do 54% w zaledwie 30 minut. Za utrzymanie niskich temperatur odpowiada z kolei system “Hurricane Cooling” z dwoma wentylatorami (maks. 6400 obr./min), trzema rurkami cieplnymi i wydajną pastą termiczną.

Wszystko pięknie, ale jak z cenami? Redmi Book Pro 16 (2025) z procesorem Ultra 5 225H (32 GB RAM, 1 TB SSD) wyceniono w Chinach na 6499 juanów (895 dolarów), co daje równowartość około 3580 złotych. Wariant z Ultra 7 255H kosztuje 7499 juanów (1032 dolary), czyli około 4128 zł. W Polsce te ceny mogą niestety wzrosnąć z uwagi na podatki i koszty dystrybucji, ale mam wrażenie, że nawet wtedy część klientów chętnie rzuci okiem na taką konstrukcję.