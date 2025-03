Z AI trzeba umieć rozmawiać? Z moto AI rozmawiasz jak z człowiekiem

Motorola tworzy ekosystem AI, który trudno jednoznacznie zdefiniować

Zazwyczaj, kiedy producent elektroniki pokazuje jakąś funkcję, można ją w miarę prosty sposób opisać. W przypadku nowości Motoroli nie ukrywam, że mamy z tym pewien problem. Firma pokazała nie jedną, a zbiór funkcji, które są ze sobą ściśle powiązane, a działanie i korzystanie z jednej prowadzi do drugiej. Trochę to pokręcone, ale zaraz postaram się do wszystko zebrać w logiczną całość.

Na początek warto zaznaczyć, że nowe funkcje AI wprowadzenie przez Motorolę to nie jest wymysł programistów lub marketingowców, którzy uznali, że spróbują na siłę uszczęśliwić użytkowników. Wszystkie nowości były przez ostatnie miesiące testowane przez użytkowników w ramach programu beta testów, dostępnych na wybranych smartfonach marki. Do testów może zapisać się każdy, a zebrane w ten sposób doświadczenia i opinie służą do przygotowania i wdrożenia konkretnych funkcji. Być może to właśnie to przyczyniło się do tego, że jako osoba z niechęcią patrząca na wszelkie AI-nowości, na poczynania Motoroli patrzę z dużym zaciekawieniem.

Smart Connect, czyli urządzenia mobilne połączone jak nigdy wcześniej

Smart Connect to rozwiązanie wprowadzone na rynek w 2024 roku, z którego korzysta już 9 mln osób. W dużym uproszczeniu jest to funkcja pozwalająca na połączenie smartfonu Motorola z komputerem z Windowsem (10 lub 11) i/lub tabletem z Androidem oraz korzystanie ze wszystkich tych urządzeń jednocześnie. Dosłownie, bo przykładowo możemy otwierać na ekranie komputera aplikacje ze smartfonu, a tabletu używać jako drugiego ekranu do laptopa z Windowsem. A to tylko ułamek możliwości.

Teraz Smart Connect został obsługę moto AI i już chciałbym przeskoczyć do omawiania kolejnych funkcji, ale zostańmy jeszcze przy korzystaniu z wielu urządzeń jednocześnie. Smart Connect dostał nowy panel sterowania, w którym widzimy wszystkie połączone sprzętu. Są to nie tylko wspomniany wcześniej – smartfon, komputer i tablet, ale również słuchawki moto buds czy moto tag. Możemy zarządzać wszystkimi na raz z poziomu jednego okna aplikacji. Teraz możemy przeskoczyć do moto AI.

moto AI nas rozumie i nie potrzebuje do tego specjalnych komend

Jak wspominałem we wstępie, ze sztuczną inteligencją trzeba umieć rozmawiać. Dostępne obecnie narzędzia AI nie zawsze rozumieją nasze komendy wydawane prostym, zrozumiałym dla nas językiem. Dlatego Motorola wprowadza rozwiązanie This od That. Czy zostanie spolszczona na To na Tym, nie wiem, za to wiem, że funkcja będzie działać w języku polskim.

This on That to dosłownie możliwość wydawania poleceń moto AI wprost, bez zbędnego utrudniania i kombinowania, w jaki sposób wydać komendę. Zwyczajnie każemy znaleźć to, otworzyć tamto, zrobić to… Chodzi o to, abyśmy komunikowali się z AI jak z rozumnym człowiekiem.

Funkcja jest powiązana ze Smart Connect i jest jej naturalnym uzupełnieniem. Przykładowo, mając podłączony jednocześnie smartfon, laptop i tablet mamy dostęp do plików wszystkich trzech urządzeń. Nie wiem jak Wy, ale sam często nie mogę znaleźć pliku już na jednym sprzęcie. Dzięki moto AI, a konkretnie AI Search, możliwe jest znalezienie konkretnego pliku i to bez podawania jego nazwy. Dla przykładu – musimy znaleźć fakturę. Faktura ma zazwyczaj dziwną nazwę, wiec podanie jej nie wchodzi w grę. Ale możemy wydać proste polecenie – znajdź fakturę za Internet w lutym, a moto AI przy pomocy AI Search znajdzie nam ten dokument.

To tylko zalążek możliwości współpracy moto AI ze Smart Connect, bo możemy mnożyć komendy, z jakich możemy tu skorzystać. Jak włącz muzykę na słuchawkach, albo otwórz prezentację na ekranie tabletu, czy też zamów mi Ubera do domu na 17. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że moto AI ma dostęp do wszystkich aplikacji, jakie mamy zainstalowane na urządzeniach i może z nich dowolnie korzystać. Na dobrą sprawę jest to nasz bardzo osobisty asystent.

moto AI to bardzo ciekawy rozwoju sztucznej inteligencji. Aż chciałoby się powiedzieć dosadniej…

Konkretnie mam na myśli – w końcu AI może być przydatne w codziennym użytkowaniu. Wiele rozwiązań, jakie widzieliśmy przez ostatni rok można było momentami nazwać wręcz zabawkami. Formą ciekawostki. Jeśli pojawiały się jakieś poważniejsze funkcje, które faktycznie mogą usprawnić korzystanie z urządzeń, to albo nie działały po polsku, albo były ograniczone do niewielkiej liczby urządzeń…

Motorola pokazuje, że można inaczej, można lepiej i można to zrobić po konsultacjach z użytkownikami, którzy mówią, z czego chcą korzystać. moto AI i Smart Connect to rozwiązania, które zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Widzę tu przede wszystkim zastosowania w trakcie pracy, bo przecież wielu z nas zdarza się wykorzystywać do pracy przynajmniej smartfon i laptopa. Wymieniamy między nimi pliki, korzystamy z jednego komunikatora na jednym sprzęcie, z innego na drugim, a teraz możemy to robić bez żonglowania urządzeniami i przy wsparciu AI, która w końcu nas zrozumie.

Została nam odpowiedź na najważniejsze pytanie – kiedy? Nowa wersja Smart Connect będzie dostępna w ciągu najbliższych tygodni na smartfonach i tabletach z Androidem oraz komputerach z Windowsem 10 lub 11. Dowolnych smartfonach, tabletach i komputerach w formie aplikacji dostępnej w Google Play, nie tylko tych z logo Motorola i Lenovo. Zaskoczeni? Bo nie ukrywam, że ja bardzo, oczywiście bardzo pozytywnie.