Zegarki Pebble w nowym wydaniu? Dwa modele, ale ograniczona dostępność

Zegarki Pebble to jedne z pierwszych smartwatchy, które zyskały popularność dzięki swojej prostocie, funkcjonalności i długiemu czasowi pracy na baterii. Ich historia rozpoczęła się od rekordowej kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze w 2012 roku, gdzie zebrano ponad 10 milionów dolarów na rozwój pierwszego modelu – Pebble Classic. Wydany w 2013 roku zegarek posiadał czarno-biały ekran e-papierowy, plastikową obudowę i baterię wystarczającą na około 7 dni pracy. Łączył się ze smartfonami (Android i iOS) przez Bluetooth, oferując powiadomienia, sterowanie muzyką i podstawowe aplikacje. W grudniu 2016 roku Pebble Technology Corporation ogłosiło zakończenie działalności. Produkcja została wstrzymana, a wsparcie dla istniejących zegarków ustało. Własność intelektualna została przejęta przez Fitbit, co zakończyło oficjalną erę zegarków Pebble. Pod koniec stycznia ogłoszono wskrzeszenie marki pod nową nazwą.

Proponowany model podstawowy Core 2 Duo to bezpośredni następcą Pebble 2, oferujący czarno-biały wyświetlacz e-papierowy 1,26″, poliwęglanową obudowę, wodoszczelność IPX8, mikrofon oraz kompatybilność z bazą 10 tys. istniejących aplikacji oraz tarcz zegarka Pebble. Ulepszenia obejmują wydłużoną żywotność baterii (do 30 dni), lepsze wibracje i głośnik. Z kolei Core Time 2 nawiązuje do niezrealizowanego modelu Pebble Time 2. Wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz e-papierowy 1,5″, metalową ramkę, dotykowy ekran oraz baterię o 30-dniowym czasie pracy. Dotykowy ekran ma ułatwić dostęp do komplikacji (wszystkich dodatkowych funkcji) na tarczy zegarka bez konieczności przeprojektowywania całego systemu PebbleOS.

Porównanie Core 2 Duo i Core Time 2

Cecha Core 2 Duo Core Time 2 Wyświetlacz 1,26″ czarno-biały 1,5″ 64-kolorowy Rozdzielczość 144×168 pikseli, 176 DPI 200×228 pikseli, 202 DPI Interakcja 4 przyciski 4 przyciski + ekran dotykowy Obudowa poliwęglan metal Czujniki 6-osiowy IMU, kompas, barometr 6-osiowy IMU, pulsometr Rozpoczęcie wysyłki lipiec grudzień Cena 149 dolarów 225 dolarów Mikrofon i głośnik ✅ ✅ Podświetlenie ✅ ✅ Silnik wibracyjny (LRA) ✅ ✅ Żywotność baterii 30 dni 30 dni (szacunkowo) Złącze standardowa ładowarka Pebble standardowa ładowarka Pebble Wodoodporność IPX8 (planowana) IPX8 (planowana) Funkcje zdrowotne śledzenie kroków i snu pulsometr, śledzenie kroków i snu Szerokość paska 22mm 22mm Aplikacje iPhone i Android ✅ ✅ Open source PebbleOS ✅ [brak informacji]

Co dość istotne, Migicovsky informuje, że zamówiono produkcję tylko 10 tys. sztuk Core 2 Duo, a ich dostępność będzie ograniczona. Podobnie będzie z Core Time 2, choć jego produkcja ma być większa. Core 2 Duo będzie dostępny w lipcu w cenie 149 dolarów, natomiast Core Time 2 w grudniu w cenie 225 dolarów. Do obu kwot trzeba rzecz jasna doliczyć koszty wysyłki. Oba modele można już zamawiać w przedsprzedaży online z możliwością anulowania zamówienia przed wysyłką.