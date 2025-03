Home Nauka To początek prawdziwej rewolucji w lotnictwie. Stworzyli paliwo lotnicze używając jedynie energii słonecznej

Lotnictwo to jeden z tych sektorów gospodarki, który z jednej strony stanowi jeden z filarów współczesnego świata, a z drugiej odpowiada za niemal 3 proc. emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. O ile jednak samochody, statki, czy kolej można zelektryfikować, o tyle elektryfikacja przemysłu lotniczego jest zadaniem znacznie trudniejszym. Z tego też powodu naukowcy starają się podejść do tematu zeroemisyjności w lotnictwie z każdej możliwej strony.