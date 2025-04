240 W mocy w obudowie wielkości mydelniczki? Sprawdź, dlaczego ładowarki GaN Newell to najrozsądniejszy zakup 2025 roku

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy poradnik o technologii GaN. W dalszej części artykułu znajdziesz też przegląd konkretnych produktów marki Newell, która z powodzeniem wykorzystuje GaN w swoich ładowarkach i adapterach. Poznasz też kilka praktycznych wskazówek, jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Czym jest technologia GaN i dlaczego zmienia grę?

GaN to skrót od słów Gallium Nitride, czyli azotku galu. Jest to półprzewodnik coraz częściej stosowany jako zamiennik tradycyjnego krzemu w obwodach zasilających. Co zyskujemy, wybierając tę technologię?

Wyższa wydajność – GaN cechuje się znacznie lepszym przewodnictwem elektrycznym niż krzem, co skutkuje mniejszymi stratami energii. Dzięki temu ładowarka z GaN może być bardziej efektywna i szybciej dostarczać energię do urządzenia. Kompaktowe wymiary – ładowarka GaN bywa nawet kilkukrotnie mniejsza niż tradycyjne zasilacze o zbliżonej mocy. Mniejsza powierzchnia radiacyjna i lepsza wydajność oznaczają, że nie trzeba instalować tak dużych elementów chłodzących, jak w przypadku układów krzemowych. Niższa temperatura pracy – efektywniejsze wykorzystanie prądu i mniej strat to cechy, które przyczyniają się do tego, że ładowarki GaN nie grzeją się tak mocno. Przekłada się to na większe bezpieczeństwo i dłuższą żywotność zarówno ładowarki, jak i ładowanych urządzeń. Wysoka częstotliwość przełączania – GaN umożliwia projektowanie zasilaczy o wyższej częstotliwości pracy, co zwiększa stabilność działania. W efekcie ładowarka GaN potrafi dostosować się do dynamicznych potrzeb urządzenia w czasie ładowania.

Jeszcze kilka lat temu o technologii GaN mówiło się raczej w kontekście prototypów i drogich rozwiązań. Dziś technologia ta stała się realnym standardem rynkowym. Część czołowych producentów elektroniki (m.in. Apple, Samsung czy Xiaomi) już wykorzystuje GaN w ładowarkach do swoich urządzeń. Warto zatem przyjrzeć się firmie Newell, która również sięgnęła po tę technologię, oferując szeroką gamę kompaktowych i niezwykle wydajnych ładowarek GaN.

Ładowarka sieciowa z zestawem adapterów Newell GaN Tech T-power 140 W

Minimalizm, moc i mobilność? Ładowarki GaN od Newella robią robotę!

Newell to polska marka, która działa na rynku od 2009 roku. Przez lata zdobyła uznanie za wysokiej jakości baterie, ładowarki do aparatów czy gripy. Wraz z rozwojem technologii i rosnącym zapotrzebowaniem na uniwersalne rozwiązania zasilające, Newell poszerzył ofertę m.in. właśnie o ładowarki GaN i adaptery sieciowe.

Dlaczego warto się nimi zainteresować?

Połączenie innowacji i doświadczenia – Newell od dawna działa w obszarze wydajnych systemów zasilania i stosuje nowoczesne rozwiązania, co zapewnia stabilność i wysoką jakość.

Solidne wykonanie – Produkty Newell są chwalone za trwałość, co w przypadku ładowarek jest szczególnie ważne – nikt nie chce, aby zasilacz przestał działać w najmniej odpowiednim momencie.

Kompleksowa oferta – W przypadku technologii GaN firma oferuje różne moce – od 33 W aż po 240 W – i różne typy ładowarek, w tym modele podróżne oraz kostki zasilające.

40 miesięcy wsparcia – Każdy produkt Newella objęty jest rozszerzoną 40-miesięczną gwarancją. Wybierając ładowarkę GaN tej marki zyskujesz pewność, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z jej działaniem, otrzymasz odpowiednie wsparcie!

Przejdźmy teraz do konkretów i sprawdźmy najciekawsze modele ładowarek GaN Newell.

Ładowarki GaN Newell: mniejszy rozmiar i większa moc

Poniżej znajdziesz zestawienie sześciu produktów Newell opartych na technologii GaN. Każda ładowarka z GaN jest nieco inna, więc warto wybrać taką, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Ładowarka sieciowa Newell GaN Tech T-power 100 W

Newell GaN Tech T-Power 100 W to uniwersalna ładowarka GaN, która zapewnia do 100 W mocy. Oznacza to:

możliwość szybkiego ładowania większości laptopów (np. MacBook Air, niektóre MacBook Pro, ultrabooki z Windowsem),

zasilanie smartfonów, tabletów czy aparatów z USB-C bez zauważalnych strat mocy,

kompaktową obudowę – w porównaniu do starych „cegieł” 90 W różnica w rozmiarze jest kolosalna.

Ładowarka GaN Newell T-Power 100 W często wybierana jest przez osoby, które potrzebują jednego, solidnego źródła zasilania do wielu urządzeń naraz. Dzięki wsparciu standardu USB-C Power Delivery nie musisz martwić się o kompatybilność z nowoczesnymi sprzętami.

Ładowarka sieciowa Newell GaN travel adapter 65 W

Newell GaN Travel Adapter 65 W to doskonały przykład ładowarki z GaN stworzonej specjalnie dla osób, które często podróżują.

Obsługuje różne standardy gniazdek (EU, UK, US, AU), dzięki czemu nie musisz kupować dodatkowych przejściówek.

Oferuje do 65 W mocy, co wystarcza, by sprawnie naładować telefon, tablet, a nawet ultrabooka.

Posiada porty USB-C oraz USB-A, umożliwiając ładowanie kilku urządzeń równocześnie.

Ładowarka sieciowa Newell GaN Tech Quick 2x USB-C + USB 65W

Z tą ładowarką podróże służbowe czy wakacyjne przestają być wyzwaniem, jeśli chodzi o zasilanie sprzętu. Zamiast wozić kilka różnych ładowarek, wystarczy jeden adapter wspierany przez technologię GaN.

Ładowarka sieciowa z zestawem adapterów Newell GaN Tech T-power 140 W

Newell GaN Tech T-Power 140 W to GaN ładowarka o wyższej mocy, dzięki czemu bez problemu poradzi sobie z wydajniejszymi laptopami (np. z 16-calowym MacBookiem Pro) czy innymi urządzeniami wymagającymi sporego zastrzyku energii.

140 W to już moc, która pozwala ekspresowo doładować dużego laptopa w trakcie krótkiej przerwy.

Zestaw adapterów zapewnia uniwersalność na całym świecie – nie potrzebujesz dodatkowych wtyczek.

Kompaktowa konstrukcja i różne typy portów (USB-C + USB-A) to kolejna zaleta, szczególnie gdy chcesz ładować kilka urządzeń jednocześnie.

Ze względu na wymienione zalety ładowarka GaN Newell T-Power 140 W bywa wybierana przez profesjonalistów – fotografów, filmowców czy grafików, którzy często pracują w terenie i nie mają czasu na długie ładowanie.

Ładowarka sieciowa Newell GaN travel adapter 65 W

Ładowarka sieciowa Newell GaN 240 W

Moc 240 W jeszcze nie tak dawno wydawała się zarezerwowana dla dużych, ciężkich zasilaczy. Dzięki technologii GaN udało się stworzyć ładowarkę z GaN, która dostarcza aż 240 W, a przy tym zachowuje relatywnie niewielkie rozmiary.

Idealna do biura lub studia, gdzie chcesz podłączyć kilka urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na prąd: laptop, tablet, smartfon, aparat, powerbank.

Zastosowanie technologii GaN przekłada się na stabilną pracę, mniejsze nagrzewanie i wyższe bezpieczeństwo.

Wiele portów i zaawansowane systemy rozdzielania mocy sprawiają, że wszystko ładuje się szybko i sprawnie.

Ładowarka sieciowa Newell GaN 240 W to idealny wybór dla osób, które potrzebują kompleksowego „centrum ładowania” w jednym urządzeniu.

Ładowarka sieciowa Newell GaN 240 W – EU

Ładowarka sieciowa Newell GaN 33 W

Po drugiej stronie skali mocy stoi niewielka, lecz wciąż wydajna ładowarka GaN Newell 33 W. Choć może się wydawać, że 33 W to niewiele w porównaniu do 240 W, takie urządzenie również warto mieć w swoim niezbędniku.

Bez problemu naładuje każdy smartfon obsługujący szybkie ładowanie (np. 20-30 W).

Wystarczy do niewielkich tabletów, słuchawek, powerbanków czy smartwatchy.

Jest bardzo kompaktowa i idealna jako zamiennik standardowych ładowarek do telefonu, których coraz częściej producenci nie dodają do pudełka.

Jeśli zależy Ci przede wszystkim ładowaniu telefonu lub innych mniejszych gadżetów w trybie szybkiego ładowania (np. za pomocą USB-C Power Delivery), ładowarka GaN 33 W to świetny wybór. Jest tańsza od potężniejszych modeli, a nadal wspiera ją technologia GaN.

Kostka zasilająca Newell GaN Power Cube 9w1

Na koniec prawdziwy szwajcarski scyzoryk – kostka zasilająca Newell GaN Power Cube 9w1. Ten nietypowy gadżet łączy w sobie:

porty USB-C i USB-A , dzięki którym możesz ładować urządzenia bezpośrednio, korzystając z ładowarki GaN wbudowanej w kostkę;

trzy gniazdka sieciowe (230 V), do których podłączysz np. laptopa, lampę czy telewizor;

kompaktowy, sześcienny kształt, który pozwala zachować porządek na biurku (lub pod nim).

Dostępna w dwóch kolorach (czarnym i białym), kostka zasilająca Newell GaN Power Cube sprawdzi się w nowoczesnym biurze, domowym centrum multimedialnym czy w studiu fotograficznym. Masz tu wszystko, co potrzebne do zasilania i ładowania wielu urządzeń naraz, a to wszystko w formie niewielkiego i estetycznego sześcianu.

Dlaczego warto postawić na ładowarkę GaN marki Newell?

Poza cechami wynikającymi z samej technologii GaN, ładowarki i adaptery Newell mają kilka dodatkowych zalet:

Wysoka jakość wykonania – Newell cieszy się dobrą opinią wśród fotografów i filmowców, co w dużej mierze wynika z jakości wykonania i trwałości produktów. Wsparcie najnowszych standardów ładowania – ładowarki obsługują m.in. USB-C Power Delivery i Quick Charge, co czyni je bardzo uniwersalnymi. Bez względu na to, czy ładujesz smartfon, tablet, laptop czy kamerę – wszystko działa szybko i bez problemów. Bezpieczeństwo – certyfikaty CE, FCC, RoHS oraz stosowanie nowoczesnych systemów ochrony przed przepięciami i zwarciami to gwarancja, że ładowarka nie uszkodzi Twoich urządzeń. Oszczędności i ekologia – Wyższa efektywność oznacza mniejsze straty energii. Poza tym jedna ładowarka GaN Newell może zastąpić kilka innych, co zmniejsza liczbę elektronicznych odpadów i pozwala zaoszczędzić pieniądze, które trzeba byłoby wydać na osobne urządzenia.

40 miesięcy gwarancji na ładowarkę GaN i inne produkty Newell

Jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za wyborem produktów Newell, w tym ładowarek GaN, jest wyjątkowo długa gwarancja – aż 40 miesięcy. W świecie elektroniki użytkowej, gdzie standardem są 24 miesiące, to prawdziwy wyróżnik i dowód zaufania producenta do jakości swoich rozwiązań. Taka gwarancja obejmuje nie tylko same ładowarki, ale także inne akcesoria marki – od akumulatorów po lampy LED, zasilacze i elektronikę użytkową. To spokój na ponad trzy lata intensywnego użytkowania – bez obaw o nagłe awarie czy utratę funkcjonalności. Jeśli szukasz sprzętu, który nie tylko jest nowoczesny i wydajny, ale też objęty solidnym wsparciem posprzedażowym, Newell daje jedno z najlepszych zabezpieczeń na rynku.