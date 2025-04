Home Trendy i wydarzenia Olewasz abonament RTV? Karą może być obniżona emerytura, renta, a nawet zajęta pensja

Emeryci, którzy nie opłacą abonamentu RTV do 25 kwietnia 2025 roku, ryzykują obniżeniem swojej emerytury. To tylko jedna z potencjalnych konsekwencji — Poczta Polska monitoruje opłaty abonamentowe i może wysyłać wezwania do zapłaty bezpośrednio do osób, które zarejestrowały odbiorniki, ale zaprzestały płatności. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma 7 dni na uregulowanie należności. W przeciwnym razie sprawa trafia do Urzędu Skarbowego, który może wszcząć postępowanie egzekucyjne. W przypadku braku płatności, Urząd Skarbowy ma prawo egzekwować dług z różnych źródeł dochodu, w tym z emerytury, renty, wynagrodzenia, rachunku bankowego oraz nadpłaty podatku.