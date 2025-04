AMG Experience – byłam na najszybszym szkoleniu Mercedesa

Czym są szkolenia AMG Experience

Zacznijmy od tego, dla kogo przeznaczone są szkolenia. Cóż, dla każdego kierowcy, który ma Mercedesa-AMG lub zastanawiają się nad kupnem. Nie ma tutaj poziomu umiejętności, który dyskwalifikowałby z udziału, ponieważ szkolenia są zróżnicowane, więc nawet początkujący kierowca znajdzie coś dla siebie.

Kto prowadzi szkolenia? Szkoła jazdy AMG, jedna z 19 na świecie. W ciągu 12 sezonów jej trenerzy przeszkolili około 8 000 kierowców. Miałam okazję obserwować ich w akcji podczas 3 różnych szkoleń i jedyne co mogę powiedzieć to to, że takich fachowców powinno się produkować całe palety i dystrybuować do wszystkich szkół jazdy w Polsce, bylibyśmy o wiele ciekawszym i bezpieczniejszym krajem.

Gdzie odbywają się szkolenia? Autodrom Jasrząb oraz Silesia Ring. Profesjonalnie przygotowane przybytki, więc osoby paranoicznie bojące się uszkodzenia nie swojego, wartego fortunę auta (wydaje mi się, że nie było tam nic o wartości poniżej pół miliona zł) takie jak ja, mogą pozwolić sobie na nieco odwagi i sprawdzenie, gdzie kończą się ich umiejętności.

Cykl szkoleń AMG Experience

Podczas sezonu 2024 Mercedes oferuje cztery szkolenia.

AMG Experience on Track DISCOVER można nazwać poziomem entry-level. Ma ono na celu wprowadzenie do świata Mercedes-AMG i jest skierowane również do młodych kierowców, nawet takich, którzy prawo jazdy odebrali zaledwie kilka dni wcześniej. Ma ono na celu pokazanie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach takich jak poślizg, jak prawidłowo przeprowadzić awaryjne hamowanie, jak działają systemy bezpieczeństwa dostępne w autach niemieckiego producenta. Cena: 5 999 zł

AMG Experience Ladies on the Track zostało skierowane wyłącznie do Pań, aby umożliwić im zarówno zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze, jak i naukę sportowej jazdy. Co ciekawe, obecność panów jest niepożądana, nawet w charakterze osób towarzyszących, które nie biorą udziału w szkoleniu. Cena: 5 599 zł

AMG Experience on Track – PERFORMANCE to szkolenie bardziej zaawansowane. Nikt nie będzie Was uczył awaryjnego hamowania, czy zasady działania systemu ABS. Tutaj będziecie zachęcani do wprowadzania auta w kontrolowany poślizg, będziecie atakować zakręty z prędkościami, o których lepiej nie mówić głośno, rywalizować z innymi uczestnikami w przejazdach na czas, a także udawać, że nadążenie za autem trenera podczas modułu Lead & Follow wcale nie sprawiało Wam trudności. Na deser zostaniecie przewiezieni po torze przez jednego z trenerów, który pokaże Wam, na co naprawdę stać dzieci inżynierów z Affalterbach. Cena: 10 999 zł

AMG Experience on Track INTENSIVE jest najbardziej zaawansowanym szkoleniem, jakie producent oferuje w Polsce. Dwa dni napakowane modułami, podczas których kierowca ma nie tylko nauczyć się identyfikować poprawną linię jazdy po torze i efektywnie korzystać z aplikacji dedykowanych modelom Mercedes-AMG, ma również zrozumieć fizykę samochodu sportowego. Podczas szkolenia wykorzystywane jest zewnętrzne urządzenie rejestrujące parametry przejazdów, a na podstawie jego wskazań trenerzy analizują przejazdy i wskazują elementy wymagające poprawy. Chciałabym wytłumaczyć Wam to bardziej szczegółowo, ale z fizyką nigdy nie było mi po drodze, a tam szkolenie najwyraźniej wchodzi na taki poziom, że opisanie go solidnie jest ponad moje możliwości. To, co mogę napisać – podobno ćwiczenia połączone z analizą i pracą nad elementami, które można udoskonalić, są tak intensywne, że zdarzają się uczestnicy, którzy po pierwszym dniu stwierdzają, że mają dość. Trenerzy wspominali, że powinno to być szkolenie 2+2 – 2 dni szkolenia, po których następują 2 dni urlopu. Cena: 12 999 zł

Wrażenia z jazdy na AMG Experience

Zaproszono nas na szkolenie AMG Experience on Track – PERFORMANCE, które odbywa się na torze Silesia Ring i muszę przyznać, że czegoś takiego jeszcze nie widziałam na żywo. Prawie 30 Mercedesów-AMG, od CLA 35, przez EQE, po prawdziwe klejnoty koronne takie jak AMG GT 63 Coupé. Od 2-litrowych 600-konnych hybryd po V8. Bez wdawania się w technikalia – od cholernie szybkich po prawdziwe potwory. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to tymi autami jeździliśmy! Kto może powiedzieć, że uczył się kontrolowanego poślizgu w AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé, albo że szkolono go sportowego pokonywania zakrętów w Mercedesie-AMG SL 63 4MATIC+? Cóż – ten, kto był na takim szkoleniu. Najlepsze było to, że każdy uczestnik dostawał informację zwrotną na temat swoich poczynań w czasie rzeczywistym. Trenerzy tłumaczyli nam, co robimy źle, jak należy to poprawić, zwracali uwagę na to, co robimy dobrze. To szkolenie nie jest tylko okazją do pojeżdżenia najlepszymi autami producenta, można z niego wynieść wiele informacji i umiejętności, które przydają się również na drogach publicznych.

Podczas szkolenia kilkukrotnie zwracano nam uwagę na to, jak ważne jest odpowiednie ogumienie, zaproszono nawet przedstawicieli Continental – współpracują z Mercedesem już od kilku lat i na każdym szkoleniu właśnie ich opony są odpowiedzialne za przenoszenie mocy aut na asfalt. Co ciekawe, firma wyprodukowała model, który świetnie nadaje się na tor, ale jest dopuszczony również do użytku na drogach publicznych – SportContact 7. Nie mam zamiaru udawać, że znam się na oponach, ale okazuje się, że te konkretne mają adaptacyjny bieżnik, który sprawia, że powierzchnia styku opony dostosowuje się do stylu jazdy, zastosowano też konstrukcję, która podczas jazdy po mokrej nawierzchni efektywnie odprowadza wodę. Brzmi abstrakcyjnie? Cóż, widziałam co uczestnicy szkolenia (a później również trenerzy) wyprawiali na torze i każda osoba z którą rozmawiałam miała do powiedzenia same dobre rzeczy na temat tego ogumienia.

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego Mercedes dysponuje tak szeroką gamą szkoleń dedykowanych wyłącznie modelom AMG, za odpowiedź może posłużyć hasło przewodnie AMG Experience – Oderwij się od codzienności. Jest to nie tylko okazja do nauki, ale też świetna rozrywka, która pozwala człowiekowi poczuć, że przez chwilę jest w innym świecie. Te auta, atmosfera toru, swąd palonej gumy i emocje, jakich dostarcza ekipa trenerów, są idealnym sposobem na to, żeby na chwilę zapomnieć o tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym i skupić się na radości, jaką mogą dawać świetne auta w skrojonym pod nie środowisku.