Apple przykłada plaster na urwaną nogę. Samoloty cargo wypełnione sprzętem przyleciały do USA

Pracownicy salonów Apple zauważyli zwiększone zainteresowanie zakupem iPhone’ów, przypominające gorączkę zakupów świątecznych, co sugeruje, że konsumenci starają się nabyć urządzenia przed potencjalnymi wzrostami cen. Producent podjął więc kroki w celu uniknięcia negatywnych skutków nowych ceł importowych nałożonych przez USA na towary z Chin, transportując drogą lotniczą spore ilości iPhone’ów oraz innego sprzętu z Indii do Stanów Zjednoczonych. Według informacji opublikowanych przez serwis Times of India, do USA poleciało w sumie aż pięć samolotów cargo. Co ciekawe, producenci smartfonów z systemem Android pozostają zaskakująco nieaktywni w obliczu tych samych wyzwań.

Sęk w tym, że mogą być oni w dużo bardziej komfortowej od Apple sytuacji. Dla przykładu koreański Samsung ma bardziej zdywersyfikowany łańcuch dostaw oraz produkcji smartfonów. Posiada fabryki w wielu krajach, w tym w Wietnamie (objętym niższym, 43-procentowym cłem), Indiach (26%), Brazylii (10%), Indonezji (32%) i Korei Południowej (25%), co daje mu większą elastyczność w porównaniu z Apple, które produkuje 90% iPhone’ów w Chinach. Warto jednak pamiętać, że w dłuższej perspektywie wzrost kosztów produkcji spowodowany cłami prawdopodobnie zostanie przeniesiony na konsumentów. Co więcej, jeśli ceny iPhone’ów wzrosną, efekt ten może rozprzestrzenić się również na rynek telefonów z systemem Android.

Czytaj też: Cła Trumpa na Chiny sięgną sufitu? Nowy iPhone może kosztować fortunę

W obliczu wyższych ceł nałożonych na Chiny, Indie mogą stać się jeszcze ważniejszym centrum produkcyjnym dla Apple, korzystającym z relatywnie niższych stawek celnych na eksport do USA (na towary z Indii nałożono 26-procentowe cło). Klasyczna sytuacja kryzysowa, dla jednych fatalna w skutkach, dla innych szansa na wzrost. A dla miłośników telefonów Apple mieszkających w USA mam jeszcze jedno słynne powiedzenie: play stupid games, win stupid prizes.