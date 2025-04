Avenger w Afryce. Armia USA chciała swojego superbohatera i właśnie go dostała

Tarcza dla kontynentu. USA sprawdziła zaawansowany system obrony powietrznej w Afryce

African Lion 2025 to największe doroczne ćwiczenia wojskowe na kontynencie afrykańskim, w których uczestniczy ponad 10 000 żołnierzy z ponad 40 krajów, a w tym siedmiu członków NATO. Ćwiczenia odbywają się na terytorium Tunezji, Maroka, Ghany i Senegalu, mając na celu zwiększenie interoperacyjności sił sojuszniczych oraz przygotowanie do reagowania na zagrożenia regionalne i transkontynentalne. Samo włączenie znacznie ulepszonego systemu Avenger do tych manewrów podkreśla zaangażowanie USA w adaptację strategii obronnych do rosnącego zagrożenia ze strony dronów i innych środków napadu powietrznego.

Avenger nie jest niczym nowym. Ten system opracowany w latach 80. przez Boeinga tym razem został jednak znacznie ulepszony w zakresie m.in. systemów celowniczych i finalnie zamontowany na podwoziu lekkiego pojazdu wielozadaniowego HMMWV (Humvee). Efekt? Połączenie wysokiej mobilności (pojazd osiąga prędkość do 105 km/h i może działać skutecznie w różnorodnym terenie) ze znaczną siłą ognia, bo łączącą:

Osiem pocisków FIM-92 Stinger zdolnych do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków manewrujących.

Karabin maszynowy M3P kalibru 12,7 mm do samoobrony.

Zaawansowane systemy celownicze, a w tym czujniki optyczne, kamery na podczerwień oraz system identyfikacji swój-obcy (IFF).

Integrację z systemem dowodzenia FAAD C3I (Forward Area Air Defense Command, Control, Communications, and Intelligence), umożliwiającą półautomatyczne przechwytywanie celów dzięki podsystemowi “Slew-to-Cue”.

Rozlokowanie systemu Avenger w Afryce skłania nas do kilku wniosków, bo przez samą prezentację możliwości takiego sprzętu, USA wzmacnia swoją pozycję jako kluczowy partner obronny na kontynencie, konkurując z innymi dostawcami sprzętu wojskowego. Jest to o tyle ważne, że wiele krajów afrykańskich dysponuje przestarzałymi systemami SHORAD, a tu proszę – dostali właśnie pokaz zaawansowanego systemu W praktyce bowiem mobilność i integracja systemu Avenger z nowoczesnymi systemami dowodzenia czynią go idealnym rozwiązaniem dla zróżnicowanych i trudnych warunków terenowych w Afryce.

Wprowadzenie systemu Avenger podczas African Lion 2025 to strategiczny krok mający na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionalnego i zaprezentowanie zaawansowanych zdolności militarnych USA. W miarę jak zagrożenia powietrzne będą się rozwijać, podobne rozmieszczenia mogą stać się normą, odzwierciedlając szersze zmiany w priorytetach obronnych i współpracy międzynarodowej.