Zwrot akcji w świecie myśliwców wojskowych. Tego nikt się nie spodziewał

Nowy sojusz w przemyśle zbrojeniowym. Zbudują przyszłość myśliwców wojskowych… bez USA

Dowiedzieliśmy się, że w obliczu napięć handlowych z USA, aktualnie Australia i Kanadaanalizują możliwość przystąpienia do Global Combat Air Programme (GCAP), czyli inicjatywy Wielkiej Brytanii, Japonii i Włoch mającej na celu opracowanie myśliwca szóstej generacji do 2035 roku. Jeśli oba kraje zdecydują się na ten krok, to samo w sobie może znacząco wpłynąć na globalny układ sił w przemyśle obronnym. Powód tego jest z kolei prosty i sprowadza się do ostatniego szaleństwa nowych władz USA.

Czytaj też: To już wręcz nierealne. Nowa broń wojska USA po prostu przeraża

W marcu 2025 roku administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła 25% taryfy na import z Kanady oraz 10% na produkty energetyczne, powołując się na kwestie bezpieczeństwa narodowego i walki z handlem narkotykami. Kanada odpowiedziała taryfami odwetowymi na amerykańskie towary o wartości 30 miliardów dolarów, a tamtejszy premier Mark Carney wyraził stanowczy sprzeciw wobec działań USA, podkreślając konieczność ochrony kanadyjskich interesów gospodarczych. Australia również znalazła się na celowniku amerykańskich taryf, gdy w marcu 2025 roku USA zniosły wcześniejsze zwolnienia, nakładając 25% taryfy na import stali i aluminium. Wtedy również nie zabrakło oficjalnego potępienia takich działań.

Czytaj też: Chiński bombowiec z niepokojącą niespodzianką. Czym jest KD-21?

W odpowiedzi na te wydarzenia, zarówno Kanada, jak i Australia zaczęły rozważać dywersyfikację swoich partnerstw obronnych. Kanadyjski rząd zainicjował rozmowy z Unią Europejską w celu zmniejszenia zależności od sprzętu wojskowego, rozważając alternatywy dla planowanego zakupu 88 myśliwców F-35. Australia natomiast prowadziła “informacyjne” spotkania z przedstawicielami GCAP podczas Avalon Airshow w 2025 roku, badając możliwości przyszłej interoperacyjności i potencjalnego uczestnictwa w programie. Czas odpowiedzieć więc na pytanie – czym dokładnie jest GCAP?

Czytaj też: Rzuci wrogie lotnictwo na kolana. Nowy indyjski pocisk niszczy cele z odległości 80 km

Global Combat Air Programme to wspólna inicjatywa Wielkiej Brytanii, Japonii i Włoch, mająca na celu opracowanie myśliwca szóstej generacji, który wejdzie do służby w 2035 roku. Program kładzie nacisk na zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, współpraca załogowych i bezzałogowych systemów oraz zaawansowane systemy radarowe. Innymi słowy, ma być to taki “międzynarodowy myśliwiec nowej ery”, do którego rozwoju każdy chętny kraj może teoretycznie dorzucić swoje trzy grosze, jeśli dołączy do całego partnerstwa. Samo dołączenie do GCAP mogłoby przynieść Australii i Kanadzie dostęp do najnowszych technologii lotniczych oraz wzmocnić ich pozycję w globalnym przemyśle obronnym. Z drugiej jednak strony taka decyzja wiązałaby się z wyzwaniami, takimi jak konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury i szkolenia personelu. Decyzje podjęte w najbliższych miesiącach mogą mieć długofalowe konsekwencje dla układu sił w przemyśle zbrojeniowym i międzynarodowej współpracy wojskowej.