Baseus PPIMDA-D03 Adaman 20000 mAh – superpromocja w OIeOle.pl

Baseus PPIMDA-D03 Adaman 20000 mAh za 119 zł

Pojemność baterii: 20000 mAh

Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy

Wejścia: Micro USB: 5 V / 2 A, 9 V / 2 A (maks.) USB typu C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (maks.)

Wyjście: USB Typ C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A USB1: 4,5 V / 5 A, 5 V/ 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A Max USB2: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A Max USB1+USB2: 5 V / 3 A USB Typ C + USB1 / USB2: 45 W + 18 W

Materiał: Stop aluminium + ABS

Rozmiar: 154 × 65 × 27 mm

Waga: 450 g

Pojemność znamionowa: 12000 mAh

Współczynnik konwersji energii: >= 75%

Całkowita moc wyjściowa: 5 V / 6 A Max

Zawartość zestawu: 1 x power bank, 1 x kabel USB-USB Typ C.

Czytaj też: Znamy ceny serii Pixel 10. Składak mocno stanieje, ale co z resztą?

Jak widać, maksymalna moc wyjściowa może wynosić 65 W. Podstawowym protokołem zasilania jest oczuwiście wymagany przez większość laptopów Power Delivery, ale Baseus PPIMDA-D03 Adaman 20000 mAh obsługuje także Quick Charge 4.0, Samsung AFC (adaptive fast charge), oraz Huawei SCP 5A i Super Charge Protocol, czo czyni powerbank urządzeniem o dużej uniwersalności.

Korpus Baseus PPIMDA-D03 Adaman 20000 mAh wykonany jest z metalu z plastikowymi wstawkami. Powerbank wyposażony został w wyświetlacz podający parametry pracy. Uzupełnienie rozładowanej baterii w urządzeniu zajmuje około dwóch godzin.

Promocja na Baseus PPIMDA-D03 Adaman 20000 mAh

Promocyjna cena obowiązuje w należącym do właściciela sieci RTV Euro AGD sklepie internetowym OleOle.pl i dotyczy modelu niebieskiego – próżno szukać obniżonej ceny na głównej stronie sieci lub w salonach. Jest to cena z kodem RAB070425A, jednak powinien on dodać się automatycznie do koszyka bez naszej ingerencji. Jeśli z jakiegoś powodu wystąpił błąd, wystarczy dodać go ręcznie. 119 zł za powerbank zdolny do podtrzymania życia laptopa to niewielka cena.