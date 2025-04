Canon PIXMA TS3752I to może być jedyna drukarka, jakiej potrzebujesz

Po co mi drukarka w 2025 roku?

Dokładnie po to, po co była nam potrzebna w 2024 roku, 2020 czy 2005… ok, może w 2005 roku potrzeby były nieco inne, ale nadal pomimo wszechobecnej cyfryzacji i wirtualizacji drukarka, a najlepiej taka ze skanerem, bywa w domu przydatna. A w małym biurze jest w zasadzie niezbędna.

Zwyczajnie czasem potrzebujemy coś wydrukować. Jak nie dokumenty urzędowe to choćby list przewozowy, bo chcemy coś wysłać, albo zrobić zwrot zakupów. Trudno od tego uciec, ale tu pojawia się kwestia ceny. Bo nawet jeśli wydrukujemy coś dosłownie 4-5 razy w miesiącu, a sam czasem tak mam, to sens kupowania drukarki za ładnych kilkaset czy ponad 1000 zł jest w zasadzie żaden. Nie liczy się rekordowa prędkość drukowania, wierne odwzorowanie kolorów, tylko jak najniższa cena i rzecz, bez której nie wyobrażam sobie dzisiaj drukarki – Wi-Fi z opcją drukowania z telefonu. Jeśli powiem Wam, że można to mieć za niewiele ponad 200 zł to pewnie mi nie uwierzycie? No to patrzcie na to!

Canon PIXMA TS3752I zaskakuje wyposażeniem, a do tego ładnie wygląda

Canon PIXMA TS3752I to niewielka drukarka atramentowa, która nie odstrasza swoim wyglądem. Z tańszym sprzętem bywa pod tym względem, powiedzmy że różnie, a tutaj jest na czym zawiesić oko. Ładne kształty, efektowna faktura na górze obudowy, to może się podobać. A co znaczy mała? Mówimy tu o 435 mm szerokości, 327 mm głębokości i 145 mm wysokości. A teraz trochę teorii.

Drukarka mieści 60 kartek papieru w podajniku i może drukować w formatach od 13 x 13 cm, przez 10 x 15 cm i 13 x 18 cm, do B5, A5 oraz A4, czyli w zasadzie mamy tu wszystkie popularne rozmiary wydruku. Szybkość druku jest więcej niż przyzwoita, bo mamy tu blisko 8 stron czarno-białych oraz 4 w kolorze i tak, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, Canon PIXMA TS3752I to drukarka kolorowa. Drukować możemy na papierze zwykłym, ale i fotograficznym. Maksymalna rozdzielczość druku to 4800 x 1200 dpi, a na wyposażeniu mamy też skaner o maksymalnej rozdzielczości skanowania 1200 x 600 dpi.

Jak działa Canon PIXMA TS3752I?

To tyle z teorii, czas na praktykę. Rozpakowanie i podłączenie drukarki to banalna sprawa. Musimy tylko zdjąć z niej wszystkie taśmowe plomby, zamontować pojemniki z tuszem oraz podłączyć urządzenie do prądu. Tu ciekawostka, pojemniki z tuszem mamy tylko dwa – czarny i kolorowy. Bez osobnych dla żółtego, czerwonego i niebieskiego. Czy to może się przełożyć na oszczędności? O tym zaraz pomyślimy.

W zależności od tego, w jaki sposób będziemy korzystać z drukarki pozostaje nam skonfigurować połączenie Wi-Fi lub skorzystać z połączenia przewodowego. Jeśli planujecie drukować np. z komputera stacjonarnego, wtedy samo wpięcie kabelka załatwia sprawę, ale zakładam, że większość osób raczej wykorzysta wygodę połączenia bezprzewodowego.

Konfigurację przeprowadzamy za pomocą dedykowanej strony internetowej. Jej adres znajduje się na specjalnej kartce dołączonej do zestawu, jest tam też kod QR z przekierowaniem na stronę, z której pobieramy dedykowaną aplikację mobilną Canon Print. To zdecydowanie najprostsze rozwiązanie. Sama konfiguracja jest banalnie prosta i sprowadza się do podłączenia drukarki pod domową sieć Wi-Fi. Po tym już możemy z niej korzystać.

Funkcjami drukarki możemy sterować na dwa sposoby. Klasyczny to przyciski na obudowie. Są intuicyjnie oznaczone, mamy też niewielki ekran pomocniczy i tutaj możemy łatwo zainicjować np. skanowanie czy kopiowanie dokumentów. Bardziej zaawansowane funkcje, jak skan i jego późniejsze wysłanie w formie PDF lub JPG mailem możemy wykonać z poziomu aplikacji Canon Print.

Z drukarki możemy też korzystać bez przycisków i aplikacji. Jak już podepniemy Canon PIXMA TS3752I pod sieć Wi-Fi to możemy drukować z dowolnego urządzenia podłączonego do tej samej sieci. Komputery z Windowsem 11 czy Mac OS wykryją ją automatycznie, podobnie jak smartfony z Androidem i iOS. To zasługa zgodności z protokołami AirPrint oraz Mopria. Nie musimy wtedy korzystać z żadnych dodatkowych aplikacji, zwyczajnie wybieramy opcję Drukuj i wskazujemy odpowiednią drukarkę.

Jak wyglądają koszty eksploatacji i ile kosztuje Canon PIXMA TS3752I?

Przejdźmy do cen i raczej nie odkryję Ameryki mówiąc, że nie sztuką jest kupić tanią drukarkę, jeśli koszty jej eksploatacji są wysokie. Canon PIXMA TS3752I kosztuje bardzo małe pieniądze, bo dostaniemy ją już za 219 zł. Ile kosztuje tusz? Usiądźcie, bo cena może Was zaskoczyć.

Oryginalny tusz sprzedawany jest w dwupaku, czyli od razu kupujemy pojemnik z tuszem czarnym i kolorowym, możemy go znaleźć w cenie – 135 zł. To najtańszy zestaw, jaki znalazłem, a pojedyncze pojemniki da się kupić za 59 zł.

Canon PIXMA TS3752I to dla wielu osób jedyna drukarka, jakiej potrzebują

Drukarka Canon PIXMA TS3752I bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Wiemy, jak to czasem bywa – jeśli coś kosztuje niedużo, to z jakością bywa różnie. Nie w tym przypadku. To bardzo solidnie działający sprzęt. Prosty w obsłudze, szybki w działaniu, a jakości wydruku nie można zupełnie nic zarzucić. Z wydrukami dokumentów nie ma najmniejszych problemów, a nawet jeśli potrzebowalibyśmy wydrukować zdjęcie na papierze fotograficznym to jego jakość będzie bardzo przyzwoita i bez wstydu będziemy mogli przyozdobić nim prywatny album.

A wszystko to w parze z kompaktowymi wymiarami, ładnym wyglądem i bardzo niskimi kosztami eksploatacji. Od teraz, jeśli ktoś pyta mnie o niedrogą drukarkę do domowego użytku, w ciemno wszystkim polecam Canon PIXMA TS3752I.