Canon RF 75-300 mm f/4-5.6 – nowa wersja obiektywu z… 1999 roku

Canon RF 75-300mm f/4-5.6 – parametry

Konstrukcja obiektywu: 13 elementów w 9 grupach

Kąt widzenia FF: 32,18°-8,25°

Liczba listków przysłony: 7

Maksymalna wartość przysłony: f/45

Stabilizacja: nie

Autofocus: silnik DC

Minimalna odległość ostrzenia: 1,5 m

Maksymalne powiększenie: ×0,25

Średnica filtra: 58 mm

Bagnet: Canon RF

Wymiary (średnica × długość): 71,2 × 146,1 mm

Waga: 507 g

Cena: 1310 zł

Nowy obiektyw wypełnia lukę w portfolio szkieł amatorskich dla bagnetu RF. Canon wprost też sugeruje użycie szkła z obiektywami APS-C, wskazując na kąty widzenia odpowiadające zakresowi 120-480 mm, czyli zakres dobrze sprawdzający się u plane spotterów i amatorów fotografii przyrodniczej.

Jeśli chodzi o formułę optyczną, to Canon RF 75-300mm f/4-5.6 zbudowany jest z 13 soczewek rozmieszczonych w 9 grupach. Producent nie zastosował żadnych elementów specjalnych, obiektyw ma 7 listkową przysłonę i silnik DC napędzający układ autofocus, zabrakło też optycznej stabilizacji obrazu. Minimalna odległość ogniskowania wynosi 150 cm, a powiększenie ×0,25. Zgodnie z danymi producenta, cały zakres zoomu jest do przejścia przy przekręceniu pierścienia zoomu o nieco ponad 90°.

Bliźniaki – Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III i Canon RF 75-300mm f/4-5.6

Jeśli te parametry wyglądają dla was znajomo, to nie bez powodu – w zasadzie identyczną konstrukcję optyczną ma obiektyw Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III, który dostępny był w wersjach z silnikiem DC i USM. Canon RF 75-300mm f/4-5.6 różni się tylko detalami – różnice gabarytów wynikają z mniejszej odległości między bagnetem a matrycą w aparatach RF/

Czy to dobrze, że Canon ożywia obiektyw z 1999 roku, do tego w tańszym wariancie? Z pewnością ma to pozytywny wpływ na cenę – w przedsprzedaży RF 75-300mm f/4-5.6 wyceniony został na 1310 zł i patrząc na inne obiektywy Canona, to jak pół darmo. Z drugiej strony mamy dziś zupełnie inną epokę w jakości optyki, a udostępnione przez producenta zdjęcia przykładowe nie napawają szczególnym optymizmem – jakość jest na poziomie typowo amatorskim. Oczywiście w tej cenie i tak brak realnej konkurencji, więc nie wątpię, że chętnych na zakup nie zabraknie.

Zdjęcia przykładowe