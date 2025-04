Nie wyrzucajcie jeszcze swojego starego iPhone’a. ChatGPT teraz też na nim zadziała

Aplikacja ChatGPT for Legacy iOS umożliwia korzystanie z zaawansowanego modelu językowego ChatGPT na starych, nieobsługiwanych już przez Apple iPhone’ach, takich jak iPhone 3GS, iPhone 4 i iPhone 5 (wymagających co najmniej iOS 6). Program oferuje wiele kluczowych funkcji znanych z ChatGPT od OpenAI, dostosowanych do starszych systemów operacyjnych. Mamy tu m.in. prowadzenie rozmów w celu burzy mózgów, uzyskania porad, rozrywki czy zdobywania wiedzy, pamięć kontekstową, więc możliwość powracania do poprzednich rozmów i kontynuowania wątków, jak również inteligencję wizualną, umożliwiającą przesyłanie zdjęć (nawet z iPhone’a 3GS) do analizy, np. w celu uzyskania opinii o projekcie czy interpretacji wykresów.

Interfejs aplikacji został zaprojektowany od podstaw, aby pasować do współczesnej estetyki ChatGPT, a rozwiązanie ma działać na różnych, nawet bardzo starych modelach. Znalazło się nawet miejsce na panel boczny, który umożliwia łatwy dostęp do historii rozmów. Instalacja aplikacji wymaga jednak pewnej wiedzy technicznej, w tym potrzeby uzyskania klucza API OpenAI i zainstalowania dodatkowego oprogramowania (AppSync Unified). Co ciekawe, kod aplikacji jest całkowicie otwarty i można go znaleźć w serwisie GitHub. Więcej informacji o procesie instalacji znajdziemy na oficjalnej stronie projektu, którego autor podkreśla, że to swojego rodzaju “proof of concept”, a więc testu, który ma na celu sprawdzenie, czy dana idea lub koncepcja jest praktycznie wykonalna i skuteczna.

Trudno w to uwierzyć, ale od premiery systemu iOS 6 upłynęło już solidne 12 lat. W świecie technologii to niemal eony, a sprzęt z tamtych czasów praktycznie dziś nie nadaje się do użytkowania. Tymczasem jak pokazuje powyższy eksperyment, jest jeszcze miejsce dla starych telefonów Apple, a przy okazji temat do zainteresowania dla OpenAI, które intensywnie walczy o nowych klientów z coraz mocniejszą konkurencją. Szkoda, że na razie to tylko hobbystyczny projekt, ale z drugiej strony dobre i to.