ChatGPT ma teraz super pojemny mózg. Może zapamiętać całą historię rozmowy z użytkownikiem

OpenAI wprowadza znaczące ulepszenie możliwości zapamiętywania i odwoływania się do wcześniejszych rozmów przez ChatGPT. Wcześniej pamięć chatbota była ograniczona do kilku faktów, ale teraz będzie on mógł uwzględniać całą historię konwersacji w celu personalizowania odpowiedzi. Nowa funkcja “reference chat history” różni się od istniejącej “Memory”, która służyła do przechowywania ograniczonych informacji. W przeciwieństwie do starszej opcji, nowa pamięć historii czatu nie jest edytowalna przez użytkownika. Początkowo, ulepszenie to będzie dostępne dla użytkowników ChatGPT Plus i Pro, z wyłączeniem niektórych regionów, a w przyszłości planowane jest udostępnienie go innym subskrybentom.