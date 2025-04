Chiny szykują się na sankcje – zamówienia na chipy idą w miliardy

Według raportu Nikkei, H20 to najnowszy układ Nvidii, jaki zostanie objęty sankcjami przez rząd USA. Co jednak ciekawe – chińskie firmy spodziewały się ograniczeń już w zeszłym roku i przygotowały się wcześniej. Według jednego ze źródeł, łączna wartość chińskich zamówień złożonych w firmie Nvidia przekroczyła 12 miliardów dolarów, a chipy o wartości miliardów dolarów zostały wysłane do Chin jeszcze zanim ograniczenia odcięły dostawy w kwietniu.

Chiny chcą chipów Nvidii

Raporty o zamieszaniu w łańcuchu dostaw H20 zaczęły pojawiać się pod koniec marca, kiedy chińska firma serwerowa rzekomo ostrzegła klientów o niedoborze procesorów graficznych. Oczekiwano, że niedobór ten potrwa dłużej niż do 20 kwietnia, a według Nikkei mógł być wynikiem nadmiernego zamawiania przez duże chińskie firmy technologiczne, w tym ByteDance, Tencent i Alibaba, z powodu potencjalnych sankcji USA na chipy.

Źródła publikacji ujawniają, że to właśnie te trzy chińskie firmy zamówiły milion procesorów graficznych H20 przed sankcjami nałożonymi przez USA. W połączeniu z faktem, że chiński gigant technologiczny Huawei jest w stanie wyprodukować – prawdopodobnie – co najmniej 750 000 swoich procesorów graficznych Ascend A10C AI, Chinom udało się zgromadzić dużą ilość chipów przed całkowitymi sankcjami USA na produkty.

Wspomniane 12 miliardów dolarów to zamówienia na H20 AI od zeszłego roku. Chociaż chińskie firmy nie mogą bezpośrednio kupować niektórych zaawansowanych procesorów graficznych AI, próbowały to zrobić, zakładając swoje globalne filie – czyli poza Chinami – aby zamawiać chipy. Wiodący tajwański producent, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), potwierdził, że współpracuje z Departamentem Handlu USA w celu śledzenia zamówień, które mogły pochodzić od podejrzanych podmiotów.

Pomijając kolosalną ilość bieżących zamówień chińskich firm, warto również dodać, że podobno Huawei zdołał pozyskać matryce chipów, które umożliwiłyby mu wyprodukowanie nawet 1 miliona procesorów graficznych Ascend 910C AI. Huawei nabył te układy scalone jeszcze przed wejściem w życie pierwszych sankcji administracji Trumpa we wrześniu 2020 roku. Jednak ich proces produkcyjny znacznie odbiega od procesu produkcji najnowszych układów scalonych produkowanych przez TSMC, które opierają się na zaawansowanych narzędziach do produkcji układów scalonych w zakresie ekstremalnego ultrafioletu (EUV). Toteż układy te są technologicznie “z tyłu”.

Póki co USA skutecznie prowadzą politykę zapewnienia sobie monopolu na najbardziej zaawansowane układy służące do rozwoju sztucznej inteligencji. Ale wojna handlowa cały czas trwa i jeszcze wszystko może się zmienić.