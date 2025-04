Chiny trzymały to w sekrecie. Teraz zdradziły światu wszystkie szczegóły

Rewelacja, która wstrząsnęła światem. Chiny wyjawiły światu sekrety swoich okrętów

Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN) opublikowała właśnie szczegółowe dane dotyczące czterech typów swoich okrętów podwodnych podczas obchodów Dnia Marynarki Wojennej (Navy Day). Zagwarantowało to światu pierwszy taki w historii wgląd w chińskie możliwości prowadzenia wojny podwodnej, a na dodatek zasygnalizowało poważną zmianę kraju w podejściu do komunikacji strategicznej i jawności wojskowej. Do tej pory bowiem Chiny zawsze trzymały karty przy orderach, nie chwaląc się zbytnio rzeczywistym stanem swojego wojska.

Program okrętów podwodnych w Chinach sięga lat 50. XX wieku, kiedy to opierał się na radzieckich projektach typu Whiskey i Romeo. Z czasem kraj przeszedł na rozwój własnych konstrukcji, takich jak typ 033 i późniejszy typ 035, a w latach 70. rozpoczął budowę okrętów z napędem atomowym, czyli typu 091 (Han), co zapoczątkowało rozwój nowoczesnych technologii podwodnych w Chinach.

Stoczniowa potęga kraju ciągle więc rośnie, ale w przeciwieństwie do chwalenia się nowymi technologiami, Chińczycy od zawsze oszczędnie podchodzą do zdradzania możliwości swojego wojska i sprzętu. To zmieniło się właśnie w zakresie następujących czterech okrętów podwodnych:

Typ 636 (Ulepszone Kilo) – wprowadzone do służby w latach 90. zmodernizowane okręty produkcji rosyjskiej. Wyróżniają się niską emisją hałasu i dużym zasięgiem (do 13890 km), a są uzbrojone w torpedy, miny i pociski manewrujące. Uważane za jedne z najcichszych konwencjonalnych okrętów bez systemów AIP na świecie.

– wprowadzone do służby w latach 90. zmodernizowane okręty produkcji rosyjskiej. Wyróżniają się niską emisją hałasu i dużym zasięgiem (do 13890 km), a są uzbrojone w torpedy, miny i pociski manewrujące. Uważane za jedne z najcichszych konwencjonalnych okrętów bez systemów AIP na świecie. Typ 039 (Song) – pierwszy w pełni chiński projekt. Wyróżnia się nowoczesnym, opływowym kadłubem, wypornością rzędu około 4000 ton, możliwością zanurzenia do 400 metrów i sonarami bazującymi na technologii francuskiej. Możliwa obecność systemu AIP. Typ przeszedł ewolucję techniczną – od pierwotnych problemów z hałasem po udoskonalone warianty 039G/G1.

– pierwszy w pełni chiński projekt. Wyróżnia się nowoczesnym, opływowym kadłubem, wypornością rzędu około 4000 ton, możliwością zanurzenia do 400 metrów i sonarami bazującymi na technologii francuskiej. Możliwa obecność systemu AIP. Typ przeszedł ewolucję techniczną – od pierwotnych problemów z hałasem po udoskonalone warianty 039G/G1. Typ 093 (Shang) – nowoczesne atomowe okręty uderzeniowe, które powstały jako następcy typu 091. Z wersji 093 powstały kolejne generacje, bo 093A z poprawioną akustyką i 093B z napędem pump-jet oraz pociskami manewrującymi. Sześć okrętów jest już w służbie, a kolejne są w budowie. Służą jako eskorty i okręty ofensywne o zasięgu oceanicznym.

– nowoczesne atomowe okręty uderzeniowe, które powstały jako następcy typu 091. Z wersji 093 powstały kolejne generacje, bo 093A z poprawioną akustyką i 093B z napędem pump-jet oraz pociskami manewrującymi. Sześć okrętów jest już w służbie, a kolejne są w budowie. Służą jako eskorty i okręty ofensywne o zasięgu oceanicznym. Typ 094 (Jin) – trzon chińskiego odstraszania nuklearnego. Okręty balistyczne (SSBN) wyposażone w maksymalnie 12 pocisków balistycznych JL-2 lub nowocześniejszych JL-3 o zasięgu ponad 10000 km. Mimo problemów z sygnaturą akustyczną zapewniają Chinom stałą zdolność do drugiego uderzenia nuklearnego z patrolowych stref w Morzu Południowochińskim.

Typ 094 (Jin) Typ 039 (Song)

Ujawnienie tych danych to jasny sygnał, że Chiny pragną zademonstrować swoją rosnącą siłę morską i odstraszający potencjał. Postęp w zakresie skrytości, zasięgu i siły ognia wskazuje na gotowość Pekinu do obrony swoich interesów morskich, a to zwłaszcza na spornych wodach Morza Południowochińskiego i w Cieśninie Tajwańskiej. Jednak ta otwartość budzi też pytania. Eksperci zastanawiają się nad gotowością operacyjną i dojrzałością technologiczną chińskich okrętów w porównaniu do sił USA czy Rosji. Szczególnie typ 094 wzbudza obawy, jako że jest ponoć głośniejszy niż amerykańskie odpowiedniki, co zmniejsza jego przeżywalność w warunkach bojowych.