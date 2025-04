Home Tech CMF Buds 2 by Nothing tuż za rogiem – czego można się spodziewać?

CMF Buds 2 by Nothing tuż za rogiem – czego można się spodziewać?

O tym, że Nothing potrafi przewrócić stolik i grać na własnych zasadach przekonaliśmy się niejeden raz. Do tej kategorii wydarzeń należy też zeszłoroczne powołanie marki CMF, a także związane z tym premiery słuchawek i smartfonów. 28 kwietnia zaplanowana jest premiera nowego smartfonu marki, CMF Phone 2 Pro, a obok zadebiutują także nowe słuchawki CMF Buds 2, które właśnie trafiły do oficjalnego sklepu Nothing