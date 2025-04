Dyson obniża ceny i rozdaje prezenty – nie przegap okazji!

Dyson V15s Detect Submarine – 3399 zł (-600 zł)

Ręczny odkurzacz uniwersalny, o mocy napędu 660 W i mocy ssania 240 AW. Zestaw z bardzo bogatym wyposażeniem – elektroszczotka Submarine do mycia podłóg czystą wodą, elektroszczotka Fluffy Optic z podświetleniem do dokładnego odkurzania, uniwersalna elektroszczotka Digital Motorbar do codziennego odkurzania, mała elektroszczotka do tapicerki i materacy, do tego dwie ssawki – szczelinowa i typu Combi z włosiem. Odkurzacz ma 3 tryby mocy, podczas współpracy z elektroszczotkami potrafi automatycznie dobrać moc do powierzchni, Wymienny akumulator wystarcza na 60 minut pracy.

W komplecie jest taca ociekowa i stacja dokująca na ścianę, a w prezencie także wolnostojąca stacja dokująca Floor Dok Multi, o wartości około 700 zł.

Dostępny w promocji Dyson Gen5detect Absolute wyróżnia się nie tylko wyjątkową wersją kolorystyczną, ale także obecnością w zestawie sprzedażowym dodatkowej końcówki do sprzątania pod meblami.

O ile konstrukcja jest podobna do innych odkurzaczy bezprzewodowych Dyson, to parametry techniczne już stawiają ten model wśród najlepszych. Moc odkurzacza to aż 752 W, co przekłada się na moc ssania 280 AW. Mimo to akumulator zapewnia aż do 70 minut pracy, a duży pojemnik 0,77l umożliwia odkurzenie dużej powierzchni bez konieczności częstego opróżniania.

Odkurzacz w promocji dostępny jest z bogatym wyposażeniem – w estawie znalazła się elektroszczotka Fluffy Optic z podświetleniem do dokładnego odkurzania, uniwersalna elektroszczotka Digital Motorbar do codziennego odkurzania, mała elektroszczotka do tapicerki i materacy, do tego dwie ssawki – szczelinowa i typu Combi z włosiem, końcówka Low Reach (łamane kolanko, które pozwala na odkurzanie pod meblami), a dodatkowo w prezencie zestaw do dokładnego sprzątania o wartości 450 zł, składający się ze szczotki do odkurzania bez zarysowań, elastycznej rury przedłużającej oraz obrotowej ssawki szczelinowej.

Dyson WashG1 – 2449 zł (-150 zł)

Dyson WashG1 nie jest właściwie odkurzaczem – to klasyczny mop elektryczny, wyposażony w dwa wysokoobrotowe wałki z mikrofibry, nawilżane w 26 punktach – jedna rolka myje, druga poleruje. Płytki umieszczone przy wałkach odsysają nadmiar wody do zbiornika na zanieczyszczenia, a dodatkowa szczotka z nylonowym włosiem usuwa duże zabrudzenia na specjalną tackę między wałkami

Moc urządzenia to 95 W, czas pracy na jednym ładowaniu wynosi max. 35 minut, co wystarczy do umycia około 290 m2 podłogi. W zestawie promocyjnym jest także prezent w postaci dwóch dodatkowych rolek z mikrofibry o wartości 250 zł

Odkurzacze Dysona to urządzenia ze wszech miar godne uwagi i warto skorzystać z promocji. Co ciekawe, choć oferta obowiązuje wyłącznie na stronie producenta, to popularne sieci handlowe mają ceny zbliżone do promocyjnych Dysona, większość oferuje także do tego gratisy (a raczej dodatki za symboliczną złotówkę), choć mogą się one różnić od zestawów Dysona. Warto sprawdzić, który wariant będzie dla nas korzystniejszy.