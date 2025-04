Home Tech Czołg Europy będzie czymś nie z tego świata. Konkrety już padły

Czołg Europy będzie czymś nie z tego świata. Konkrety już padły

Wojna się zmienia. Nowoczesne technologie poddają w wątpliwość coraz więcej tradycyjnych rozwiązań, a to zmusza armie i firmy zbrojeniowe do przemyślenia tego, co niegdyś się sprawdzało. Tak właśnie ma powstać europejski czołg nowej generacji.