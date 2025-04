Excel dostanie godnego rywala. Canva wprowadza inteligentne arkusze kalkulacyjne

Canva Visual Suite 2.0, której premiera miała miejsce niedawno, stanowi znaczącą przebudowę platformy Canva

Canva to platforma do projektowania graficznego online, która jak większość oferuje ograniczoną wersję darmową i rozszerzoną płatną, umożliwia tworzenie różnorodnych materiałów wizualnych. Znana jest ze swojej prostoty obsługi, bogatej biblioteki szablonów, elementów graficznych (zdjęć, ilustracji, ikon) oraz łatwych w użyciu narzędzi do edycji. Ostatnio firma zmieniła trochę swoje zasady i opisała wszystko na swojej stronie. Oprócz Visual Suite 2.0 firma dodała kodowanie, arkusze kalkulacyjne i wykresy do swoich możliwości sztucznej inteligencji.

Zmiany w kierunku arkusza kalkulacyjnego mają sens, według firmy. „Chociaż dane są kluczową częścią komunikacji wizualnej, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie wykresów, formularzy, raportów, pulpitów nawigacyjnych czy infografik, są one również złożone i oderwane od procesu twórczego” – powiedziała Melanie Perkins, dyrektor generalna Canvy.

Po tej zmianie arkusze są wizualnie jasne i dynamiczne, poza tym Canva zawarła w nich tak zwane „Magiczne Wnioski” i „Magiczne Formuły”. Od teraz, zamiast szukać sposobu na stworzenie formuły, możesz wpisać ją w języku naturalnym, a sztuczna inteligencja zaproponuje formułę i zastosuje ją za Ciebie. Możemy teraz importować pliki z Excela i zaprojektować to, do opowiadania wizualnych historii. Większość jest darmowa w użyciu, chociaż synchronizacja z logo Twojej marki lub przechowywanie więcej niż 5 GB w chmurze Canva będzie dodatkowo płatne, ale jest to normą w tych czasach i zresztą każdy chce zarobić, nic nie jest za darmo.

Firma nie podała, kiedy te funkcje się pojawią, ale niektóre grafiki wskazują, że nastąpi to niebawem. Canva twierdzi, że zarówno arkusze, jak i wykresy można zintegrować z innymi funkcjami oferowanymi przez nich, takimi jak oparta na sztucznej inteligencji funkcja Magiczne Pisanie, służąca do wypełniania braków lub luk w istniejącym tekście. Jeśli jesteś zainteresowany wszystkimi nowościami, które mają do zaoferowania i chcesz przetestować ich możliwości, odsyłam do źródła.