FreeDOS – pojawiła się nowa wersja darmowego systemu operacyjnego

FreeDOS to system o otwartym kodzie źródłowym, który każdy może modyfikować, dopasowując do swoich potrzeb. Wszystkie programy dla niego są dystrybuowane na licencji GNU General Public License lub podobnej licencji oprogramowania open source. Najnowsza edycja to pierwsza aktualizacja od trzech lat.

Co nowego we FreeDOS 1.4?

Dlaczego w ogóle warto zainteresować się tym system? Jak czytamy na jego witrynie, możesz za jego pomocą uruchomić swoje ulubione programy DOS za pomocą FreeDOS lub użyć go do uruchomienia starszej aplikacji DOS. To samo dotyczy gier – jest na nim wiele świetnych, klasycznych pozycji: Wolfenstein 3D, Doom, Commander Keen, Rise of the Triad, Jill of the Jungle, Duke Nukem i wiele innych. A ponieważ FreeDOS zawiera wiele narzędzi programistycznych, możesz tworzyć własne programy DOS.

FreeDOS 1.4 zawiera zaktualizowany FreeCOM, program instalacyjny i system pomocy HTML. Wprowadzono również ulepszenia dla wielu narzędzi, jak FDISK, JEMM, 7Zip, FORMAT, FASM, MORE, RUNTIME i inne. Dla wygody użytkowników zmieniono pakiety. Dzięki reorganizacji łatwiej je odnaleźć. LiveCD to kompletny system DOS wraz z narzędziami, a BonusCD to dodatkowe, jak Development, Editors, Boot Tools, OpenGEM i dodatkowe narzędzia.

Czytaj też: Linux usuwa przestarzały protokół sieciowy USB, Microsoft nadal trzyma go w Windows

Zamiast korzystać z LiveCD można także użyć instalatora USB. Ponieważ za FreeDOS stoi liczna społeczność, nikt nie będzie mieć większych problemów zarówno z instalacją, jaki użytkowaniem tego archaicznego już, ale wciąż w pełni funkcjonalnego systemu operacyjnego.

Jeśli chcesz przetestować go w praktyce, możesz pobrać go z tej strony.