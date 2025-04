Giganci ukarani przez Komisję Europejską. Ile zapłacą Apple i Meta?

Komisja Europejska ma ręce pełne roboty – w jej zasięgu są wszystkie największe firmy technologiczne, które musi ocenić pod kątem przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. A jeśli wykryje braki, wówczas można spodziewać się wysokich kar. Tak właśnie dzieje się teraz.

Apple i Meta dostają po kieszeniach

W przypadku Apple Komisja Europejska stwierdziła, że twórcy aplikacji nie mogą w pełni korzystać z alternatywnych sklepów z aplikacjami z powodu ograniczeń nałożonych przez Apple. Stwierdziła również, że producent zabrania twórcom komunikowania tańszych ofert bezpośrednio konsumentom, co jest sprzeczne z zasadami DMA. Komisja stwierdziła, że Apple nie wykazało, dlaczego potrzebuje tych ograniczeń. W związku z tym nałożyła na firmę z Cupertino karę wysokości 500 mln euro.

Meta otrzymała grzywnę znacznie mniejszą, ale nadal sporą – 200 mln euro. Za co? KE stwierdziła, że wybór oferowany użytkownikom przez firmę mediów społecznościowych narusza DMA. W Unii Europejskiej użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie spersonalizowanych reklam lub zapłacić opłatę abonamentową, aby nie oglądać reklam. Komisja chce, aby Meta oferowała opcję z reklamami, ale z mniejszą personalizacją, jak wiele innych platform już to zapewnia. Pocieszające dla Mety jest to, że Facebook Marketplace nie będzie już podlegać DMA z powodu spadku liczby użytkowników biznesowych.

W tej sprawie Komisja stwierdziła: “Po starannej ocenie argumentów Meta i w wyniku dodatkowych środków egzekwowania i ciągłego monitorowania Meta w celu przeciwdziałania korzystaniu z Marketplace przez firmy i konsumentów, Komisja stwierdziła, że w 2024 r. Marketplace miał mniej niż 10 000 użytkowników biznesowych. Meta nie spełnia już zatem odpowiedniego progu, co daje podstawę do domniemania, że Marketplace jest ważną bramą dla użytkowników biznesowych w celu dotarcia do użytkowników końcowych”.

Choć ostatnio prezydent Trump odgraża się różnego rodzaju środkami gospodarczymi, Unia Europejska nie zamierza dawać amerykańskim firmom taryfy ulgowej.