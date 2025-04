Home Promocje Google Pixel 9a jeszcze na dobre nie zagościł w sklepach, a już jest okazja, by w Media Expert kupić go dużo taniej.

Google Pixel 9a jeszcze na dobre nie zagościł w sklepach, a już jest okazja, by w Media Expert kupić go dużo taniej.

Google Pixel 9a dopiero co trafił do sklepów. Razem z nim okazja, by już na wstępie kupić go taniej o ponad 700 zł, o ile zdecydujesz się na zakup w sieci Media Expert i masz stary smartfon, który nadaje się do odkupu. Warunek ten nie jest trudno spełnić, a okazja aż się prosi, by z niej skorzystać. Jak to wygląda w praktyce?