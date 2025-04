Spadają na cele szybko jak meteoryty, ale to nie kosmos, a najnowsza broń przyszłości

USA i Wielka Brytania łączą siły z Rocket Lab, aby zrewolucjonizować technologię hipersoniczną

Bazując na sprawdzonej platformie rakiety Electron służącej do wynoszenia ładunków na orbitę, HASTE została przystosowana do misji suborbitalnych i umożliwia testowanie systemów hipersonicznych w realistycznych warunkach. Wykorzystuje elementy z kompozytu węglowego oraz wydrukowane w 3D silniki Rutherford, a dzięki osiąganym prędkościom powyżej Mach 22 (26,2 km/h, podczas gdy meteoryty wchodzące w atmosferę lecą z prędkością 11-72 km/h), jest w stanie odwzorować ekstremalne środowiska, w jakich operują pojazdy hipersoniczne. Jest to akurat kluczowe dla walidacji takich rozwiązań jak silniki strumieniowe, pojazdy szybujące i inne elementy przyszłego uzbrojenia.

HASTE może przyjąć na pokład do 700-kilogramowy ładunek, a względem rakiety Electron zastępuje orbitalny stopień startowy górnym stopniem zaprojektowanym dla ładunków hipersonicznych. Nie jest to jednak broń, a platforma testowa, która posłuży Stanom Zjednoczonym oraz Wielkiej Brytanii do weryfikacji swoich osiągnięć w zakresie technologii napędowej, ścieżek balistycznych czy tak zwanych glide-vehicle, czyli specjalnych “pojazdów ślizgowych”, będących częstym elementem bron hipersonicznych.

Wybór Rocket Lab przez oba państwa w roli firmy dostarczającej platformę testową o wyjątkowych możliwościach podkreśla wspólne zaangażowanie w rozwój technologii hipersonicznych. W Stanach Zjednoczonych firma została włączona do programu Enterprise-Wide Agile Acquisition Contract (EWAAC) zarządzanego przez Siły Powietrzne USA, a to akurat inicjatywa o wartości 46 miliardów dolarów, której celem jest przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii do 2031 roku. Z kolei Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii włączyło Rocket Lab do programu Hypersonic Technologies & Capability Development Framework (HTCDF), czyli wartego 1 miliard funtów projektu mającego na celu szybki rozwój brytyjskich zdolności hipersonicznych.

Samo włączenie rakiety HASTE do narodowych programów hipersonicznych oznacza kluczowy moment dla globalnych badań i rozwoju w tej dziedzinie. Dostarczając wiarygodną platformę testową, Rocket Lab umożliwia obu państwom przyspieszenie rozwoju swojej technologii hipersonicznych, choć z drugiej strony tak szybki postęp w tej sferze rodzi również pytania o równowagę strategiczną i możliwość nowego wyścigu zbrojeń w zakresie uzbrojenia hipersonicznego. To bowiem już nie tylko kwestia technologii, ale również polityki bezpieczeństwa międzynarodowego.

Współpraca Rocket Lab z USA i Wielką Brytanią to wielki krok w kierunku osiągnięcia przewagi technologicznej w dziedzinie hipersonicznej broni. Dzięki rakiecie HASTE oba kraje mogą dokonać istotnego postępu w rozwoju systemów, które mogą zdefiniować przyszłość nowoczesnego pola walki. Dlatego też w miarę rozwoju tych programów, świat będzie uważnie obserwował zarówno ich postępy technologiczne, jak i konsekwencje geopolityczne.