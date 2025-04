Home Promocje Huawei startuje z komunijnymi promocjami – są tablety w dobrych cenach

Huawei startuje z komunijnymi promocjami – są tablety w dobrych cenach

Pod hasłem „Wymarzone prezenty komunijne” Huawei rozpoczyna dużą akcję promocyjną na tablety MatePad – w jej ramach większość modeli można będzie nabyć w znacznie obniżonych cenach. A ponieważ oferta ważna będzie aż do 1 czerwca 2025 roku, to z pewnością będzie to także okazja do zakupów na dzień dziecka albo po prostu do zrobienia prezentu sobie.