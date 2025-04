Obok Chin rośnie kolejna militarna potęga. Mk-II(A) to sprzęt godny największych mocarstw

Indie testują broń laserową Mk-II(A). Skok technologiczny w indyjskim przemyśle obronnym

Mk-II(A) został opracowany przez Centre for High Energy Systems and Sciences (CHESS), a więc jednostkę DRDO (Defence Research and Development Organisation), czyli nic innego, jak indyjski odpowiednik amerykańskiej agencji DARPA, o której musieliście nie raz słyszeć. Ta broń energii skierowanej łączy w sobie sześć laserów o mocy 5 kW, które to spaja w jedną wiązkę energetyczną, dzięki czemu może zwalczać cele oddalone nawet o 5 kilometrów, precyzyjnie unieszkodliwiając drony i czujniki przeciwnika w ciągu kilku sekund.

Nie jest to jednak ot narzędzie do strzelania “energetycznymi pociskami” z prędkością światła tam, gdzie skieruje go operator. Laserowa broń Mk-II(A) została bowiem wyposażona w elektrooptykę i została zintegrowana z danymi radarowymi, dzięki czemu może automatycznie wykrywać, śledzić i eliminować wiele celów jednocześnie. System jest na dodatek bardzo mobilny, bo inżynierowie zamontowali go na pojeździe terenowym, co umożliwia jego bardzo szybkie rozmieszczenie w zróżnicowanych warunkach terenowych.

CHESS DRDO conducted a successful field demonstration of the Land version of Vehicle mounted Laser Directed Weapon(DEW) MK-II(A) at Kurnool today. It defeated the fixed wing UAV and Swarm Drones successfully causing structural damage and disable the surveillance sensors. With… pic.twitter.com/U1jaIurZco — DRDO (@DRDO_India) April 13, 2025

Skąd w ogóle inwestycja Indii w broń tego typu? Odpowiedź na to akurat pytanie jest prosta, bo broń laserowa oferuje wiele zalet, a w tym niskie koszty jednego strzału, magazynek ograniczony dostępnością energii elektrycznej oraz możliwość uderzania w cele dosłownie z prędkością światła. Nie jest jednak pozbawiona wad, bo warunki atmosferyczne wpływają bezpośrednio na jej skuteczność, a na dodatek jej działanie wymaga bardzo wydajnych źródeł energii. Nie przeszkadza to jednak mocarstwom na całym świecie inwestowanie właśnie w broń laserową, co widać po USA (HELIOS), Wielkiej Brytanii (DragonFire), Chinach (DEW) czy nawet Ukrainie (Tryzub).

Udany test systemu Mk-II(A) to ważny kamień milowy dla indyjskiego sektora obronnego. Wraz z rosnącą rolą broni laserowej w nowoczesnych konfliktach, Indie dołączają do grona liderów tak nowoczesnej technologii, niejako wyznaczając nowy kierunek dla swojej polityki bezpieczeństwa.