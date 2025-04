Intel pochwalił się nowym wynalazkiem. Poznaj Asystenta AI w grach

Wszystkie firmy, które postawiły sobie za cel uszczęśliwienie nas sztuczną inteligencją (czyli głównie Microsoft i Nvidia), zapowiadają wprowadzenie do gier asystentów. Intel dołącza do tego grona. Ale Nvidia twierdzi, że jej GPU są najlepszymi narzędziami do lokalnych obciążeń AI, podczas gdy Windows i Intel próbują demonstrować korzyści z używania NPU do odciążania właśnie GPU podczas rozgrywki.

Co wymyślił Intel?

Intel niedawno pokazał, jakie korzyści może przynieść graczom uruchamianie generatywnej SI na nowych NPU. W demonstracji model (prawdopodobnie ogólny asystent innej firmy) udzielał porad dotyczących rozgrywki podczas sesji Black Myth: Wukong, działającej na nieokreślonym procesorze Arrow Lake Core Ultra 200HX – prawdopodobnie w laptopie do gier. Asystent odpowiadał na pytania głosowe, korzystając z integracji głosu w czasie rzeczywistym, i pobierał wideo online pokazujące, jak pokonać bossa.

Nie jest jasne, czy demonstracja obejmowała prawdziwą rozgrywkę, czy tylko materiały koncepcyjne. Microsoft wcześniej takich właśnie użył, aby zaprezentować swojego nadchodzącego trenera gier Copilot AI, który ma dostarczać wskazówek w czasie rzeczywistym w grach takich, jak Minecraft i Overwatch, podczas pracy na układzie Qualcomm Snapdragon X.

Podczas prezentacji Intela podkreślono również potencjalne zyski wydajnościowe z uruchamiania modeli AI na NPU. Aktywacja asystenta zwiększyła liczbę klatek na sekundę Wukonga ze 103 do 108 fps, podczas gdy uruchomienie tego samego modelu na GPU spowodowało spadek do 94 fps.

Asystent gier firmy Nvidia, który działa na procesorach graficznych z co najmniej 12 GB pamięci VRAM, jest dostępny w najnowszej wersji aplikacji desktopowej firmy. Jednak zamiast oferować wskazówki dotyczące rozgrywki, koncentruje się na optymalizacji wydajności.

Wracając do Intela – Arrow Lake jest ciekawym wyborem dla demonstracji , biorąc pod uwagę fakt, że procesory Core Ultra 200HX i 200K do komputerów stacjonarnych osiągają wydajność AI na poziomie zaledwie 13 TOPS. Jeśli asystenci AI w grach będą działać zgodnie z obietnicami, teoretycznie powinni działać znacznie lepiej na nowszych platformach mobilnych, takich jak nadchodzący Lunar Lake Core Ultra 200V firmy Intel lub Strix Point Ryzen AI 300 firmy AMD, które mogą osiągnąć nawet 50 TOPS.